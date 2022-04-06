Відео-антистрес: українські полярники показали, як пінгвін побоявся пірнати в океан

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" на прохання читачів періодично діляться історіями про життя пінгвінів, навіть під час війни.

Цього разу полярники показали кумедний момент під час рутинного заняття птахів – добування їжі.

На відео можна побачити, як десятки дорослих пінгвінів одночасно кинулися до океану, однак в останній момент один із них, торкнувшись води, стрімголов побіг назад.

"Поки всі пінгвіни стрімголов пірнають в океан, щоб поживитися крилем, один спершу теж біжить з усіма, але в останній момент змінює рішення і розвертається в інший бік.

Що ж сталося? Спробував воду лапкою й відчув, що вона занадто холодна? Чи просто зрозумів, що він – нонконформіст? Або ж це якийсь особливий пінгві-мотиватор, який заганяє інших в океан?" – запитують полярники.

За їхніми словами, зазвичай пінгвіни гуртуються, коли ходять у воду добувати харчі.

У такий спосіб птахам легше вберегтися від хижаків: морських леопардів або рідше косаток.

Якщо кинутися за їжею групою, то ризик стати жертвою хижака менший, ніж якщо йти добувати їжу поодинці.

"Адже поки леопард вхопить когось одного, інші спокійно поїдять крилю", – зауважили в "Академіку Вернадському".

Також полярники нагадали, що пінгвіни дуже віддані птахи – вони часто намагаються врятувати свого товариша, який потрапив до пащі леопарда.

"Гуртуймося, як пінгві, та перемагаймо!" – підкреслили українські полярники.

Відео: Анатолій Андреєв/Національний антарктичний науковий центр

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.