На ЧС-2022 з футболу жінки вперше в історії працюватимуть арбітрами

Вперше в історії чемпіонатів світу з футболу жінки увійшли до складу головних арбітрів та їх асистентів.

Усього на ЧС-2022, який проходитиме з 21 листопада до 18 грудня в Катарі, арбітрами працюватимуть шість жінок. Троє будуть головними суддями, ще троє – асистентками рефері, повідомляють на сайті FIFA.

Матчі обслуговуватимуть Стефані Фраппарт з Франції, Саліма Мукансанга з Руанди та Йошімі Ямашіто з Японії, а помічницями арбітрів працюватимуть Неуза Бек з Бразилії, Карен Діас Медіна з Мексики та Кетрін Несбітт із США.

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"На цьому закінчується тривалий процес, який розпочався кілька років тому із залученням жінок-арбітрів на чоловічі юніорські та старші турніри FIFA.

Таким чином ми чітко підкреслюємо, що для нас важлива якість, а не стать", – каже голова Комітету арбітрів FIFA П’єрлуїджі Колліна.

Загалом на турнірі працюватимуть 36 арбітрів і 69 асистентів.

У остаточний список не включили українку Катерину Монзуль, яка до цього судила матчі відбору на чемпіонат світу і претендувала на місце серед арбітрів, які обслуговуватимуть ЧС-2022.

До складу не включили жодного представника із РФ.