На Київщині школі передали Starlink, щоб відновити навчання

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 травня 2022

На Київщині завдяки станціям супутникового інтернету Starlink відновлюють освітній процес.

21 травня станцію Starlink передали для школи в село Андріївка Макарівського району. 

Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

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"Забезпечення навчальних закладів інтернетом один з пріоритетних напрямків відновлення Київщини. 

Першочергово ми повинні забезпечити відновлення навчального процесу наших дітей, адже вони наше майбутнє та основа нашої державності", – сказав він.

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  Фото: michaeljung/Depositphotos

Завдяки інтернету Starlink на Київщині також відновлюють інформаційно-комунікаційні послуги.

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Раніше американська компанія Ілона Маска SpaceX розгорнула 53 супутники Starlink.

В Україні цією супутниковою системою можуть користуватися всі охочі.

Нагадаємо, у Київської обласної держадміністрації змінився очільник.

Замість Олександра Павлюка на посаду голови Київської ОДА призначили Олексія Кулебу.


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