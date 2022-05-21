На Київщині школі передали Starlink, щоб відновити навчання

На Київщині завдяки станціям супутникового інтернету Starlink відновлюють освітній процес.
21 травня станцію Starlink передали для школи в село Андріївка Макарівського району.
Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.
"Забезпечення навчальних закладів інтернетом один з пріоритетних напрямків відновлення Київщини.
Першочергово ми повинні забезпечити відновлення навчального процесу наших дітей, адже вони наше майбутнє та основа нашої державності", – сказав він.
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Завдяки інтернету Starlink на Київщині також відновлюють інформаційно-комунікаційні послуги.
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В Україні цією супутниковою системою можуть користуватися всі охочі.
Нагадаємо, у Київської обласної держадміністрації змінився очільник.
Замість Олександра Павлюка на посаду голови Київської ОДА призначили Олексія Кулебу.