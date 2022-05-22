Учнівська збірна України виборола 48 медалей на Всесвітній гімназіаді-2022

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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22 травня 2022

Українська збірна виборола місце у десятці лідерів на Всесвітній гімназіаді-2022, здобувши 48 медалей.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет 22 травня.

Зокрема, збірна України за сім днів змагань отримала 11 золотих, 18 срібних і 19 бронзових медалей.

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"..Завдяки чому наші спортсмени увійшли в десятку лідерів серед 63 країн", – резюмував очільник МОН.

 Переможці гімназіади. Фото: Федерація настільного тенісу України

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Він підкреслив, що для України – велика честь, гордість і відповідальність брати участь у таких пріоритетних міжнародних учнівських змаганнях.

Представниками від нашої країни стали 93 учасники у 17 видах спорту.

"Впевнений, що попереду на них чекає велике майбутнє.

Щиро вітаю наших учнів і учениць, а також дякую тренерам за підготовку та професіоналізм. Уся країна пишається переможцями, призерами та учасниками Всесвітньої Гімназіади", – наголосив Шкарлет.

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Всесвітня гімназіада – наймасштабніший міжнародний мультиспортивно-просвітницький захід для школярів 16-18 років. 19-ті змагання проходила у французькій Нормандії.

Учнівська збірна України змагалася у таких видах спорту:

  • бадмінтон,
  • баскетбол 3х3,
  • бокс,
  • вільна боротьба,
  • греко-римська боротьба,
  • пляжний волейбол,
  • спортивна гімнастика,
  • дзюдо,
  • легка атлетика,
  • плавання,
  • спортивне орієнтування,
  • брейкінг,
  • настільний теніс,
  • тхеквондо (ВТФ),
  • регбі 7,
  • стрільба з лука та фехтування.

"Юні спортсмени довели, що українці – сильна і незламна нація!"наголосили у МОН. 


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