Учнівська збірна України виборола 48 медалей на Всесвітній гімназіаді-2022

Українська збірна виборола місце у десятці лідерів на Всесвітній гімназіаді-2022, здобувши 48 медалей.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет 22 травня.

Зокрема, збірна України за сім днів змагань отримала 11 золотих, 18 срібних і 19 бронзових медалей.

"..Завдяки чому наші спортсмени увійшли в десятку лідерів серед 63 країн", – резюмував очільник МОН.

Переможці гімназіади. Фото: Федерація настільного тенісу України

Він підкреслив, що для України – велика честь, гордість і відповідальність брати участь у таких пріоритетних міжнародних учнівських змаганнях.

Представниками від нашої країни стали 93 учасники у 17 видах спорту.

"Впевнений, що попереду на них чекає велике майбутнє.

Щиро вітаю наших учнів і учениць, а також дякую тренерам за підготовку та професіоналізм. Уся країна пишається переможцями, призерами та учасниками Всесвітньої Гімназіади", – наголосив Шкарлет.

Всесвітня гімназіада – наймасштабніший міжнародний мультиспортивно-просвітницький захід для школярів 16-18 років. 19-ті змагання проходила у французькій Нормандії.

Учнівська збірна України змагалася у таких видах спорту:

бадмінтон,

баскетбол 3х3,

бокс,

вільна боротьба,

греко-римська боротьба,

пляжний волейбол,

спортивна гімнастика,

дзюдо,

легка атлетика,

плавання,

спортивне орієнтування,

брейкінг,

настільний теніс,

тхеквондо (ВТФ),

регбі 7,

стрільба з лука та фехтування.

"Юні спортсмени довели, що українці – сильна і незламна нація!" – наголосили у МОН.