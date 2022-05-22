Учнівська збірна України виборола 48 медалей на Всесвітній гімназіаді-2022

Українська збірна виборола місце у десятці лідерів на Всесвітній гімназіаді-2022, здобувши 48 медалей.
Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет 22 травня.
Зокрема, збірна України за сім днів змагань отримала 11 золотих, 18 срібних і 19 бронзових медалей.
"..Завдяки чому наші спортсмени увійшли в десятку лідерів серед 63 країн", – резюмував очільник МОН.
|Переможці гімназіади. Фото: Федерація настільного тенісу України
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Він підкреслив, що для України – велика честь, гордість і відповідальність брати участь у таких пріоритетних міжнародних учнівських змаганнях.
Представниками від нашої країни стали 93 учасники у 17 видах спорту.
"Впевнений, що попереду на них чекає велике майбутнє.
Щиро вітаю наших учнів і учениць, а також дякую тренерам за підготовку та професіоналізм. Уся країна пишається переможцями, призерами та учасниками Всесвітньої Гімназіади", – наголосив Шкарлет.
Всесвітня гімназіада – наймасштабніший міжнародний мультиспортивно-просвітницький захід для школярів 16-18 років. 19-ті змагання проходила у французькій Нормандії.
Учнівська збірна України змагалася у таких видах спорту:
- бадмінтон,
- баскетбол 3х3,
- бокс,
- вільна боротьба,
- греко-римська боротьба,
- пляжний волейбол,
- спортивна гімнастика,
- дзюдо,
- легка атлетика,
- плавання,
- спортивне орієнтування,
- брейкінг,
- настільний теніс,
- тхеквондо (ВТФ),
- регбі 7,
- стрільба з лука та фехтування.
"Юні спортсмени довели, що українці – сильна і незламна нація!" – наголосили у МОН.