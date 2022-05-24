Герої фільму про Донбас, який номінували на "Еммі", вирвалися з окупації і повернулися в Україну

Герої документального фільму "Віддалений гавкіт собак" про хлопчика з Донбасу, який номінували на кінопремію "Еммі", живі.

Людям вдалося вибратися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію, повідомив журналіст та асистент режисеру фільму Азад Сафаров.

Головним героєм фільму був 10-річний Олег, який живе на сході України з бабусею.

Азад Сафаров ще до нападу Росії у лютому 2022 переконував людей виїхати з прифронтового села на Донеччині. Однак вони до останнього не хотіли залишати рідної оселі.

Олег з двоюрідними братами у підвалі

"Лише 23-го лютого я таки натиснув і змусив їх погодитись, бо вже тоді стріляли надто гучно біля них.

Ми поквапом купили їм квитки на потяг на 24 лютого, знайшли хату подалі від фронту. А далі, далі ви знаєте що сталось – орки полізли на нашу землю", – згадує журналіст.

Мешканці Донбасу не встигли виїхати і застрягли в Маріуполі, де сиділи у бомбосховищі.

А потім з ними пропав зв'язок. Весь цей час журналіст шукав родину.

"Вони вже настраждались у 2014 році через російську агресію і от заново. Фільм про них бачили в усьому світі і вони справжні герої для всього світу.



Якщо ви бачили їх, чи знаєте щось про них – напишіть мені, будь ласка", – закликав він.

Нарешті через місяць Азаду Сафарову подзвонила бабуся Олега – Олександра Миколаївна. І вони почали планувати евакуацію родини.

"А далі пішли планування, перемовини, бабуся щотри дні сама їхала за 60 км від дому, щоб додзвонитися до мене і домовлятися про план втечі", – говорить журналіст.

Родина виїхала на підконтрольну Україні територію

Нарешті вдалося знайти перевізника і вивезти людей через Росію до Польщі, звідки вони повернулися в Україну.

"Це – неймовірно. Ці люди – неймовірні", – каже Азад Сафаров.