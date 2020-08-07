Документальний фільм про хлопчика з Донбасу номінували на "Еммі"

Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту, номінували на американську телевізійну премію "Еммі".

Про це повідомив асистент режисера стрічки Азад Сафаров на своїй сторінці у Facebook.

Стрічка потрапила до категорії "Видатний документальний фільм про сучасні події"(Outstanding Current Affairs Documentary).

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"Поруч з нами знову медіадинозаври - HBO, PBS, CNN, Netflix тощо. Загалом цього року номінантів обирали з поміж 2000 робіт", - розповів Азад Сафаров.

Переможців оголосять 20 та 21 вересня в США.

"Віддалений гавкіт собак" - це фільм данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта спільного виробництва.

Його знімали у селі Гнутове (адміністративно входить до складу м. Маріуполь) Донецької області з 2015 по 2017 рік.

У 2018 році стрічка пройшла у шортліст "Оскара".

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