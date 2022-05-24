Google подарує українським вчителям 43 тис. ноутбуків та розширить доступ до навчання онлайн

Яна Осадча журналіст
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24 травня 2022

Українські вчителі отримають від компанії Google 43 тисячі ноутбуків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів", каже він.

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За словами міністра, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.

"Оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а тисячі шкіл постраждали від бомбардувань та обстрілів, Міністерство освіти і науки України прогнозує, що понад 3,7 мільйона учнів навчатимуться дистанційно", – говорять у компанії Google.

 Chromebook. Фото: Pmsyyz/Вікіпедія

Окрім цього, 50 тис. освітян зможуть пройти онлайн-навчання від Google. Педагогам пояснять, як користуватися пристроями та допоможуть налаштувати їх, а також нададуть консультації  щодо набору інструментів Google Workspace for Education.

Найближчими тижнями Google розширить Youtube.com/learning і включить туди українську мову, щоб діти 13-17 років могли займатися за своєю навчальною програмою з будь-якого куточку світу.

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"Це включатиме низку предметів, узгоджених з національною програмою, від вивчення української літератури та мови до фізики, біології, хімії, математики тощо", – кажуть у компанії.

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Щоб допомогти українським студентам продовжити навчання, Google зробив кілька преміальних функцій Google Workspace for Education безкоштовними для українських університетів до кінця року.

"Це дозволить університетам проводити більш масштабні зустрічі до 250 учасників, а також записувати їх безпосередньо на диску", – розповіли у компанії.


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