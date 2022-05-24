Google подарує українським вчителям 43 тис. ноутбуків та розширить доступ до навчання онлайн

Яна Осадча журналіст
6381
24 травня 2022

Українські вчителі отримають від компанії Google 43 тисячі ноутбуків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нещодавно разом з МОН нам вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 тис. ноутбуків Chromebook для викладачів", каже він.

За словами міністра, така технічна підтримка у партнерстві з ЮНЕСКО допоможе педагогам ефективно продовжувати дистанційне навчання.

"Оскільки мільйони людей змушені залишити свої домівки, а тисячі шкіл постраждали від бомбардувань та обстрілів, Міністерство освіти і науки України прогнозує, що понад 3,7 мільйона учнів навчатимуться дистанційно", – говорять у компанії Google.

 Chromebook. Фото: Pmsyyz/Вікіпедія

Окрім цього, 50 тис. освітян зможуть пройти онлайн-навчання від Google. Педагогам пояснять, як користуватися пристроями та допоможуть налаштувати їх, а також нададуть консультації  щодо набору інструментів Google Workspace for Education.

Найближчими тижнями Google розширить Youtube.com/learning і включить туди українську мову, щоб діти 13-17 років могли займатися за своєю навчальною програмою з будь-якого куточку світу.

Читай також:

Відцифровують наслідки війни в Україні: на Google Maps з'являться панорамні знімки руйнацій
Викладала дітям з бомбосховища 42 дні. Історія вчительки з Харкова
Професор ужгородського університету читає лекції з окопів. ФОТО

"Це включатиме низку предметів, узгоджених з національною програмою, від вивчення української літератури та мови до фізики, біології, хімії, математики тощо", – кажуть у компанії.

Щоб допомогти українським студентам продовжити навчання, Google зробив кілька преміальних функцій Google Workspace for Education безкоштовними для українських університетів до кінця року.

"Це дозволить університетам проводити більш масштабні зустрічі до 250 учасників, а також записувати їх безпосередньо на диску", – розповіли у компанії.




 11187
Суспільство

"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Яна Осадча
 31150
Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
 90096
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"

Головне на сайті


Суспільство

"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Яна Осадча
#SlavaUkraini: Джоан Роулінг виклала безкоштовні книги про Гаррі Поттера українською
Демонстративно вийшли із зали: 25 антарктичних країн засудили Росію
Moderna тестує потенційні вакцини проти мавпячої віспи
Главою ВООЗ переобрали Тедроса Гебреїсуса
"До Росії нах*й": легендарний дорожній знак виставили на аукціон
Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"