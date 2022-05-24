Чи підуть українські діти до шкіл 1 вересня? Відповідь МОН

Яна Осадча журналіст
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24 травня 2022

1 вересня 2022 року очний навчальний процес розпочнеться лише у тих школах, які забезпечені бомбосховищами.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко телеканалу Рада.

Утім, скільки шкіл України наразі оснащені бомбосховищами, заступник міністра не сказав, але зазначив, що такі навчальні заклади існують.

"Опрацьовуємо механізми, за якими 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання.

Однак давайте будемо реалістами, все залежить від безпекової ситуації в країні. Дякуючи ЗСУ, ми сподіваємось, що 1 вересня діти підуть у школи", – говорить він.

 Фото: mikitiger/Depositphotos

Також невідомо, чи відкриються школи, де наразі живуть вимушені переселенці і чи встигнуть відновити до 1 вересня пошкоджені обстрілами навчальні заклади.

За словами Вітренка, на 90-й день війни в Україні постраждало 1,6 тис. навчальних закладів, понад 100 з яких зруйновані ущент.

"Росіяни таких шкіл і не бачили у себе, тому вони стають основними мішенями", – каже заступник міністра.

Вітренко зазначив, що в багатьох регіонах України навчальний процес відновлено з 14 березня 2022 року. Він відбувається у дистанційному, або у змішаному форматі.

Тим часом у Львові вже планують 1 вересня розпочати повноцінний навчальний рік, заявив міський голова Андрій Садовий.

За літо школи мають обладнати безпечними укриттями. Якщо його неможливо облаштувати у приміщенні закладу, воно має бути поруч.

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За словами Садового, наразі у 107 школах міста живуть вимушені переселенці, яких за 3 місяці планують розселити в інші локації.

Що стосується дитячих садочків, то в багатьох регіонах вони вже працюють.

"Безпека у дитячих садочках – більше питання місцевої влади і територіальних громад.

До цього бомбосховищ у садочках не було. Ми і подумати не могли, що ворог на нас так підступно нападе. І будували систему освіти таким чином, щоб діти отримували найкраще", – говорить Вітренко.




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