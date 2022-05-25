"Чорнуха" навколо трагедій: медійниці звернулися до Денісової щодо комунікації про статеві злочини

Українські медійниці висловили стурбованість та обурення через риторику повідомлень Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про статеві злочини, скоєні російськими окупантами проти українців під час війни.
У зв'язку з цим десятки журналісток вже підписали відкрите звернення до омбудсмена із проханням скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення такої чутливої інформації.
"Статеві злочини під час війни – це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій у дусі "скандальної хроніки", – йдеться у листі.
Однією із ключових претензій є подекуди поширення неперевіреної інформації. Офіс Уповноваженої – офіційне джерело інформації, а отже все, що публікується від імені омбудсмена набуває статусу "підтверджених фактів".
|Омбудсмену вказують на неетичність формулювань щодо потерпілих. Фото: Tinnakorn/Depositphotos
"Ми змушені довіряти офіційній інформації, яка надходить від посадових осіб, в умовах воєнного стану апріорі.
Ми не маємо можливості її перевіряти з інших джерел. Таким чином, ми поширюємо повідомлення від Уповноваженої з прав людини – фактично беручи їх на віру", – наголошує головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.
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Також медійниці вказують на те, що омбудсмен вживає неетичні формулювання, описуючи подробиці жахливих злочинів окупантів.
Йдеться про такі формулювання:
- "дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою",
- "по двоє ґвалтували малюків орально та анально",
- "дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою".
Крім того, медійниці занепокоєні тим, що українські засоби масової інформації можуть стати усього лише майданчиком для поширення "жахливих подробиць" про статеві злочини росіян під час війни. А мали би слугувати голосами підтримки, зокрема для збору доказів у відповідних кримінальних справах проти окупантів.
"Важливо розуміти, що статеві злочини під час війни - це інструмент геноциду, це інструмент ведення війни без правил, але вони не можуть слугувати ілюстративним матеріалом для розпалювання емоцій аудиторії", – наголошують журналістки.
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У зв'язку із вище наведеними зауваженнями Денісову закликають:
- оприлюднювати лише перевірені факти злочинів росіян;
- повідомляти, які матеріали вже передано до системи правосуддя;
- ретельно підбирати кожне слово у своїх повідомленнях до громадськості, яке потенційно може перетворити ще одну особисту трагедію на "сенсацію",
- уникати надмірної деталізації злочинів;
- використовувати коректну термінологію: наприклад, замість слова "жертви" вживати "потерпілі" або "вцілілі";
- дбати про конфіденційність та безпеку потерпілих, адже необережна деталізація та висловлювання можуть ідентифікувати їх;
- нагадувати про мережі підтримки потерпілих.
"Сенсаційні матеріали, стигматизація, інсинуації та "чорнуха" навколо людських трагедій не допоможуть нам подолати ворога й оприявнити проблему статевих злочинів під час війни", – додають журналістки, звертаючись до омбудсмена.
Загалом відкритий лист до Людмили Денісової підписали щонайменше 82 медійниці.
Щоб підписати відповідне звернення, необхідно писати на [email protected], назвавши прізвище, ім’я та організацію, в якій ви працюєте.
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