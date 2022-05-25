"Чорнуха" навколо трагедій: медійниці звернулися до Денісової щодо комунікації про статеві злочини

Українські медійниці висловили стурбованість та обурення через риторику повідомлень Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про статеві злочини, скоєні російськими окупантами проти українців під час війни.

У зв'язку з цим десятки журналісток вже підписали відкрите звернення до омбудсмена із проханням скоригувати комунікацію відповідно до етики поширення такої чутливої інформації.

"Статеві злочини під час війни – це трагедії сімей, важка і травматична тема, а не тема для публікацій у дусі "скандальної хроніки", – йдеться у листі.

Однією із ключових претензій є подекуди поширення неперевіреної інформації. Офіс Уповноваженої – офіційне джерело інформації, а отже все, що публікується від імені омбудсмена набуває статусу "підтверджених фактів".

Омбудсмену вказують на неетичність формулювань щодо потерпілих. Фото: Tinnakorn/ Depositphotos

"Ми змушені довіряти офіційній інформації, яка надходить від посадових осіб, в умовах воєнного стану апріорі.

Ми не маємо можливості її перевіряти з інших джерел. Таким чином, ми поширюємо повідомлення від Уповноваженої з прав людини – фактично беручи їх на віру", – наголошує головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

Також медійниці вказують на те, що омбудсмен вживає неетичні формулювання, описуючи подробиці жахливих злочинів окупантів.

Йдеться про такі формулювання:

"дівчинка 6 місяців, росіяни ґвалтували чайною ложкою",

"по двоє ґвалтували малюків орально та анально",

"дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою".

Крім того, медійниці занепокоєні тим, що українські засоби масової інформації можуть стати усього лише майданчиком для поширення "жахливих подробиць" про статеві злочини росіян під час війни. А мали би слугувати голосами підтримки, зокрема для збору доказів у відповідних кримінальних справах проти окупантів.

"Важливо розуміти, що статеві злочини під час війни - це інструмент геноциду, це інструмент ведення війни без правил, але вони не можуть слугувати ілюстративним матеріалом для розпалювання емоцій аудиторії", – наголошують журналістки.

У зв'язку із вище наведеними зауваженнями Денісову закликають:

оприлюднювати лише перевірені факти злочинів росіян;

повідомляти, які матеріали вже передано до системи правосуддя;

ретельно підбирати кожне слово у своїх повідомленнях до громадськості, яке потенційно може перетворити ще одну особисту трагедію на "сенсацію",

уникати надмірної деталізації злочинів;

використовувати коректну термінологію: наприклад, замість слова "жертви" вживати "потерпілі" або "вцілілі";

дбати про конфіденційність та безпеку потерпілих, адже необережна деталізація та висловлювання можуть ідентифікувати їх;

нагадувати про мережі підтримки потерпілих.

"Сенсаційні матеріали, стигматизація, інсинуації та "чорнуха" навколо людських трагедій не допоможуть нам подолати ворога й оприявнити проблему статевих злочинів під час війни", – додають журналістки, звертаючись до омбудсмена.

Загалом відкритий лист до Людмили Денісової підписали щонайменше 82 медійниці.

Щоб підписати відповідне звернення, необхідно писати на [email protected], назвавши прізвище, ім’я та організацію, в якій ви працюєте.