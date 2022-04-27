Росіяни ймовірно викрали з Херсона 58 дітей-сиріт. Ексдитячий омбудсмен звинувачує Денісову

Колишній Уповноважений Президента з питань прав дитини Микола Кулеба заявив, що в окупованому Херсоні з підвалу церкви вивезли 58 дітей-сиріт у невідомому напрямку.

Він стверджує, що дітей забрали представники ФСБ та звинувачує в цьому омбудсмена Людмилу Денісову, яка розголосила місцезнаходження дітей.

"Низький уклін Людмилі Денісовій, що вчора ФСБ росії вивезло 58 дітей-сиріт у невідомому напрямку", – написав Кулеба.

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В офісі Денісової цю інформацію заперечують, але офіційно не коментують.

Людмила Денісова

Як розповів Микола Кулеба "Українській правді. Життя", він займається евакуацією дітей з гарячих точок з перших днів війни.

Зокрема, Кулеба з командою хотів вивезти на підконтрольну Україні територію дітей з Херсона, однак деталі плану зберігалися в секреті.

За словами ексомбудсмена, 58 дітей до 5 років, серед яких є діти з інвалідністю, знаходилися на території церкви, куди їх вивезли з будинку малюка.

"Представники церкви облаштували для дітей, приміщення та підвал, забезпечили шикарне харчування", – каже він.

Кулеба розповідає, що Денісова присвятила цій ситуації два пости. Перший був опублікований 16 квітня, а другий – 25-го.

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"У другому пості вона деталізувала, де знаходяться діти. І чомусь дала варіант російською. Навіщо? Щоб легше читати було окупантам?

Як на мене, це – пособництво ворогу. Вона закликає врятувати дітей через соціальні мережі.

Однак вона ж не волонтерка, а чиновниця високого рангу. Вона могла напряму звернутися і до Офісу президента, і до ЗСУ, і до Генпрокуратури", – каже колишній дитячий омбудсмен.

Кулеба стверджує, що після допису Денісової йому зателефонували люди, які опікуються дітьми, і сказали, що до них навідалося ФСБ. Перед тим росіяни обшукували місцеві церкви.

Мовляв, дітей вивезли, а пастора церкви затримали. Йому не дають можливості виїхати, і наразі існує загроза його життю.

"Куди повезли дітей конкретно, я не знаю. Є кілька варіантів. Їх можуть або використати, як "живий щит", або вивезти в РФ і сказати, що врятували їх від "бандерівців", – вважає Микола Кулеба.

В офісі Людмили Денісової, яка перебуває у Страсбурзі, "УП. Життя" повідомили, що інформація про вивіз дітей росіянами не відповідає дійсності.

"Так, дітей вивезли з підвалу церкви. Однак вони в безпеці. Це підтвердили в Херсонській обласній адміністрації", – розповіла представниця омбудсмена, однак офіційно коментувати ситуацію відмовилася.

Представниця Уповноваженої запевнила, що невдовзі Людмила Денісова сама виступить з спростуванням звинувачень Кулеби та надасть докази.

Кулеба назвав заяви офісу Денісової "брехнею та спробою виправдатися".

Нагадаємо, росіяни захопили будівлю міської ради та призначили своего "мера" та "голову ОДА".

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