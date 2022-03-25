Як діяти у разі сексуального насильства під час війни? Інструкція

Михайло Загородній
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25 березня 2022

За місяць війни в Україні вже траплялися випадки сексуального насильства з боку російських окупантів.

Особливо в небезпеці опинились люди, які знаходяться на окупованих територіях, де війська РФ можуть без перешкод вчиняти військові злочини проти населення.

У Міністерстві внутрішніх справ спільно з Ла Страда-Україна  розробили інструкцію для жертв сексуального насильства.

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Будь-який факт насильства над цивільним населенням є військовим злочином, тому його не можна приховувати.

 

 Фото: sdecoret/Depositphotos

Усі докази російських військових злочинів збирає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Відповідно до Римського статуту, на основі якого працює суд, до сексуального насильства під час війни відносять:

  • зґвалтування;
  • сексуальне рабство;
  • примус займатись проституцією;
  • примусова вагітність;
  • примусова стерилізація;
  • інші форми, такі як погрози насильством, пошкодження; статевих органів, тортури.

Що робити, якщо ви стали жертвою?

Спробуйте знайти для себе максимально безпечне місце.

Зверніться за медичною допомогою для фіксації стану здоров’я та тілесних ушкоджень.

Повідомте органи влади: поліцію, прокуратуру чи місцеву військову адміністрацію.

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Самостійно задокументуйте факт злочину, за можливості зробіть фото та відео, зафіксуйте можливих свідків.

Зверніться по юридичну та психологічну підтримку.

Яку інформацію про сексуальне насильство потрібно зафіксувати?

  • Обставини злочину, місце, конкретну адресу або позначку на карті, дату і час.
  • Інформацію про можливих свідків злочину та їх контактні дані.
  • Детальну інформацію про злочинців: імена, посади чи звання, наявність зброї, їх транспортні засоби, фіксування розмов між собою та з керівництвом.
  • Інформацію про подібні злочини у вашій місцевості.
  • Завдану вам матеріальну, моральну та психологічну шкоду.

Особливо важливо в деталях зафіксувати найважливіші обставини насильства, адже міжнародне розслідування – це тривалий процес і з часом подробиці злочину можна забути.

Куди передати інформацію про військові злочини?

  • До прокурора міжнародного суду у Гаазі за електронною адресою: atp.informationdesk@icc-cpi.int. Звертатись при цьому можна будь-якою мовою.
  • В Офіс Генерального прокурора України за посиланням.
  • До Служби безпеки України в телеграм бот: @stop_russian_war

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