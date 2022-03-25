Як діяти у разі сексуального насильства під час війни? Інструкція

За місяць війни в Україні вже траплялися випадки сексуального насильства з боку російських окупантів.

Особливо в небезпеці опинились люди, які знаходяться на окупованих територіях, де війська РФ можуть без перешкод вчиняти військові злочини проти населення.

У Міністерстві внутрішніх справ спільно з Ла Страда-Україна розробили інструкцію для жертв сексуального насильства.

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Будь-який факт насильства над цивільним населенням є військовим злочином, тому його не можна приховувати.

Фото: sdecoret /Depositphotos

Усі докази російських військових злочинів збирає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Відповідно до Римського статуту, на основі якого працює суд, до сексуального насильства під час війни відносять:

зґвалтування;

сексуальне рабство;

примус займатись проституцією;

примусова вагітність;

примусова стерилізація;

інші форми, такі як погрози насильством, пошкодження; статевих органів, тортури.

Що робити, якщо ви стали жертвою?

Спробуйте знайти для себе максимально безпечне місце.

Зверніться за медичною допомогою для фіксації стану здоров’я та тілесних ушкоджень.

Повідомте органи влади: поліцію, прокуратуру чи місцеву військову адміністрацію.

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Самостійно задокументуйте факт злочину, за можливості зробіть фото та відео, зафіксуйте можливих свідків.

Зверніться по юридичну та психологічну підтримку.

Яку інформацію про сексуальне насильство потрібно зафіксувати?

Обставини злочину, місце, конкретну адресу або позначку на карті, дату і час.

Інформацію про можливих свідків злочину та їх контактні дані.

Детальну інформацію про злочинців: імена, посади чи звання, наявність зброї, їх транспортні засоби, фіксування розмов між собою та з керівництвом.

Інформацію про подібні злочини у вашій місцевості.

Завдану вам матеріальну, моральну та психологічну шкоду.

Особливо важливо в деталях зафіксувати найважливіші обставини насильства, адже міжнародне розслідування – це тривалий процес і з часом подробиці злочину можна забути.

Куди передати інформацію про військові злочини?

До прокурора міжнародного суду у Гаазі за електронною адресою: atp.informationdesk@icc-cpi.int. Звертатись при цьому можна будь-якою мовою.

В Офіс Генерального прокурора України за посиланням.

До Служби безпеки України в телеграм бот: @stop_russian_war

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