Квадрокоптер за розсаду: учні на Львівщині виростили рослини, аби зібрати кошти для ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 травня 2022

Вихованці недільної школи у місті Миколаїв Львівської області виростили розсаду на продаж. 

За отримані кошти вони планують придбати квадрокоптер для військових, повідомили на сайті обласної військової адміністрації.

Організаторами стали вчителі при храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Вони запропонували ідею вихованцям ще на початку березня.

Тоді діти віком від 8 років висіяли розсаду. Поки вона росла, учні недільної школи зібрали кошти на бронежилет для військового.

 Учні продають розсаду. Фото ЛОВА

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"На Вербну неділю продавали місцевим мешканцям власно зроблені святкові букетики з верби. Кошти віддали на придбання бронежилета для земляка, який йшов на фронт. 

На Великдень малювали крашанки, щоб передати нашим захисникам", – розповіла керівниця недільної школи Олена Сотник.

Учні продавали пагінці помідорів, капусти та квітів у роздільних ємностях.

Покупцями стали парафіяни, які відвідували недільну службу. Загальна сума виторгу склала близько 3 тисяч гривень. Ці кошти планують витратити на закупівлю квадрокоптера.

 Покупці розсади. Фото: ЛОВА





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