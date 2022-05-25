Квадрокоптер за розсаду: учні на Львівщині виростили рослини, аби зібрати кошти для ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
4624
25 травня 2022

Вихованці недільної школи у місті Миколаїв Львівської області виростили розсаду на продаж. 

За отримані кошти вони планують придбати квадрокоптер для військових, повідомили на сайті обласної військової адміністрації.

Організаторами стали вчителі при храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Вони запропонували ідею вихованцям ще на початку березня.

Реклама:

Тоді діти віком від 8 років висіяли розсаду. Поки вона росла, учні недільної школи зібрали кошти на бронежилет для військового.

 Учні продають розсаду. Фото ЛОВА

Читай також:

9-річна дівчинка з Чернігова обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ
Зайці з автоматом, шевроном і в касці: майстриня створює іграшки для допомоги ЗСУ
Передав 22 броніки: як 11-річний Максим з Покровська підробляє заради ЗСУ

"На Вербну неділю продавали місцевим мешканцям власно зроблені святкові букетики з верби. Кошти віддали на придбання бронежилета для земляка, який йшов на фронт. 

На Великдень малювали крашанки, щоб передати нашим захисникам", – розповіла керівниця недільної школи Олена Сотник.

Учні продавали пагінці помідорів, капусти та квітів у роздільних ємностях.

Покупцями стали парафіяни, які відвідували недільну службу. Загальна сума виторгу склала близько 3 тисяч гривень. Ці кошти планують витратити на закупівлю квадрокоптера.

Реклама:
 Покупці розсади. Фото: ЛОВА



Реклама:


Реклама:
 2169
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2515
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3197
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат