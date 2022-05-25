У Киргизстані над "Піком Путіна" підняли український прапор: альпіністи розповіли, як це було

У Киргизстані альпіністи підняли український прапор на "Піку Путіна" – вершині у гірській системі Тянь-Шань.

Відео, де український прапор майорить над вершиною, виклали у Twitter.

"Якщо у світі існує Пік П*тіна і український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани якісь занесли та повісили, уявлення немає, хто", – написала авторка посту.

"Українській правді. Життя" вдалося зв’язатися з альпіністами, які принесли на пік синьо-жовтий прапор.

Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, понятия не имеем кто😏 pic.twitter.com/CpLSUTYyRd — Альпинистка С Веткой (@morgon_god) May 24, 2022

Хлопець і дівчина, які займаються гірським туризмом, просили не називати їхні імена у цілях безпеки.

"Ми раптово вирішили піднятися на "Пік Путіна" і раптово побачили там прапор.

Киргизстан – це не Польща, і тут чимало налаштованих за так звану "спецоперацію" людей.

Говоримо, що прапор повісили якісь невідомі. Але якщо хтось його зніме, ми знову заплануємо експедицію на "Пік" і подивимося, що там відбувається", – каже альпіністка.

За українським прапором хлопець ходив у посольство України

Три роки тому хлопець і дівчина виїхали з Росії і тепер живуть у Киргизстані, 90% часу пара проводить у горах, де немає зв’язку.

23 лютого 2022 року вони якраз повернулися з чергового походу та дуже втомлені лягли спати.

"А зранку відкрили новини, і окрім мату нічого сказати не могли.

Спочатку не вірили своїм очам. Перші 4 дні писали своїм знайомим в Україну. Частина наших друзів тепер у теробороні, деякі волонтерять, хтось вивіз родини.

Мати моєї найкращої подруги живе в Україні. Ми були у дикому шоці", – так описує альпіністка свої почуття в день нападу Росії на Україну.

Молоді люди водять групи у гори, у них було дуже багато клієнтів з України.

"У альпіністів є така традиція: коли ти піднімаєшся у гору, піднімаєш з собою якийсь прапор.

Наші друзі не можуть зараз займатися альпінізмом, бо вони на війні. Ми вирішили зробити це замість них", – каже дівчина.

За українським прапором хлопець ходив у посольство України. Ідею підняти його над "Піком Путіна" запропонував консул. Альпіністам вона сподобалася.

Альпіністи боялися, що там не буде таблички з назвою, але їм пощастило

Їм видали два синьо-жовтих прапора: один звичайний, щоб носити у гори на знакові вершини, а другий міцніший – спеціально для "Піка Путіна".

Пік Тянь-Шаня, який знаходиться у Чуйській області Киргизстана, назвали іменем російського президента у 2011 році.

"Місцевий президент тоді розірвав усі зв’язки з західними країнами, тому що він дружив з Росією.

У місті неподалік замість американської військової бази з’явилася російська.

Саме тоді найвищу точку Московського району Чуйської області і назвали "Піком Путіна", – розповідає альпіністка.

Вона каже, що ця гора – не популярна, а вийти на неї дуже важко. Пара по снігу піднімалася туди 10 годин.

"Вона дуже далеко знаходиться і туди не ходять. Лише спеціально. Від Бішкека їхати недалеко, але там погана розбита дорога та дуже довго йти пішки.

Ми боялися, що там не буде таблички з назвою, не на всіх вершинах є. А прапор без таблички не виглядав би так ефектно.

Але нам пощастило", – говорить дівчина.

Свій вчинок пара не афішувала.

Альпіністка каже, що у Бішкеку багато людей проти війни і засуджують Путіна, але особливо у глухих селах є й ті, які дивляться телевізор з проросійською пропагандою.

Пік Путіна. Фото: Yazykovanton / Вікіпедія

На початку війни у столиці Киргизстана проходили мітинги, як на підтримку України, так і Росії. Однак пізніше влада їх заборонила.

"Офіційна позиція така – Киргизстан дуже маленька країна, яка змушена дотримуватися дуже суворого нейтралітету.

Однак за Z-символіку на машинах тут штрафують, а на 9 травня заборонили одягати радянську військову форму", – каже дівчина.

Альпіністи говорять, що підняли прапор над "Піком Путіна", щоб насамперед висловити свою позицію щодо війни, яку Росія веде проти України, а також, щоб підтримати своїх друзів-українців.

"Це – не спецоперація, а, звісно, війна. Мені кажуть, що я живу в інформаційній бульбашці, але всі, кого я знаю, дико засуджують війну.

Крім гніву, жахіття та співчуття більш ніхто нічого не відчуває.

У главі Росії стоїть хворий дід, від якого не зрозуміло чого чекати далі", – говорить альпіністка.