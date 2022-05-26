Що робити, коли родича примусово вивезли в окупацію чи за кордон?

Яна Осадча журналіст
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26 травня 2022

Якщо вашу близьку людину примусово перемістили на тимчасово окуповану територію або примусово депортували за межі України, важливо опанувати емоції й не піддаватись паніці.

Що робити, якщо вашого родича чи друга вивезли з підконтрольної Україні території, пояснюють у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій та Національному інформаційному бюро.

"Насамперед, пам'ятайте, що держава у взаємодії з міжнародними організаціями та партнерами вживають всіх необхідних заходів щодо фіксації таких випадків, обліку депортованих осіб, а також щодо повернення громадян України додому", – кажуть у міністерстві.

Перед зверненням до органів державної влади намагайтеся зібрати якомога більше інформації про обставини примусового переміщення (депортації) та про депортованих людей.

Важливо опанувати емоції й не піддаватись паніці

Зібрану інформацію краще записувати відразу після її отримання.

При повідомленні органів влади про примусове переміщення людини надайте:

  • прізвище, ім’я та по батькові людини;
  • дату народження;
  • контакти;
  • адресу місця проживання (реєстрації);
  • останнє відоме місце перебування, звідки людина була примусово переміщена.

Також зазначте, коли востаннє близька людина виходила на зв'язок і в який спосіб. Можливо інші бачили чи спілкувалися з нею перед вивезенням.

Якщо вам повідомила про депортацію інша людина, запишіть її дані: ПІБ, місце поточного перебування, контактний номер телефону, електронну пошту.

Якщо є фото або відео, яке підтверджує депортації вашого близького, треба негайно повідомити про це на пошту Національного інформаційного бюро: [email protected].

Якщо депортована людина вийшла з вами на зв'язок, намагайтеся дізнатися максимум інформації про її місце перебування, стан здоров'я, наявність документів та засобів зв'язку.

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Порадьте їй за можливості зробити електронні копії всіх наявних при собі документів та зберігати їх на якомусь електронному пристрої, а краще надіслати їх на свою електронну пошту або пошту рідних.

Якщо людина вже прямує до інших країн, дізнайтесь, куди саме і яким маршрутом.

Порадьте їй звернутися до дипломатичних та консульських місій країн-партнерів. Зокрема, до Міжнародної організації з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (ОСНА), ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців) або до посольства чи дипломатичних установ України, якщо вони працюють на території країни.

Куди повідомляти про примусове переміщення людини?

✍️Національне інформаційне бюро:

  • номер "гарячої лінії" 1648;
  • +38(044) 287-81-65 для дзвінків з-за кордону;
  • чат-боти у Telegram і Viber;
  • заповнити Google-форму.

✍️Офіс Генерального прокурора.

✍️Служба безпеки України: 0 800 501 482.

✍️Подати звернення до Національної поліції: 102 або на сайті.




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