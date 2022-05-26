Що робити, коли родича примусово вивезли в окупацію чи за кордон?

Якщо вашу близьку людину примусово перемістили на тимчасово окуповану територію або примусово депортували за межі України, важливо опанувати емоції й не піддаватись паніці.

Що робити, якщо вашого родича чи друга вивезли з підконтрольної Україні території, пояснюють у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій та Національному інформаційному бюро.

"Насамперед, пам'ятайте, що держава у взаємодії з міжнародними організаціями та партнерами вживають всіх необхідних заходів щодо фіксації таких випадків, обліку депортованих осіб, а також щодо повернення громадян України додому", – кажуть у міністерстві.

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Перед зверненням до органів державної влади намагайтеся зібрати якомога більше інформації про обставини примусового переміщення (депортації) та про депортованих людей.

Важливо опанувати емоції й не піддаватись паніці

Зібрану інформацію краще записувати відразу після її отримання.

При повідомленні органів влади про примусове переміщення людини надайте:

прізвище, ім’я та по батькові людини;

дату народження;

контакти;

адресу місця проживання (реєстрації);

останнє відоме місце перебування, звідки людина була примусово переміщена.

Також зазначте, коли востаннє близька людина виходила на зв'язок і в який спосіб. Можливо інші бачили чи спілкувалися з нею перед вивезенням.

Якщо вам повідомила про депортацію інша людина, запишіть її дані: ПІБ, місце поточного перебування, контактний номер телефону, електронну пошту.

Якщо є фото або відео, яке підтверджує депортації вашого близького, треба негайно повідомити про це на пошту Національного інформаційного бюро: nib.uncp.info@gmail.com.

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Якщо депортована людина вийшла з вами на зв'язок, намагайтеся дізнатися максимум інформації про її місце перебування, стан здоров'я, наявність документів та засобів зв'язку.

Порадьте їй за можливості зробити електронні копії всіх наявних при собі документів та зберігати їх на якомусь електронному пристрої, а краще надіслати їх на свою електронну пошту або пошту рідних.

Якщо людина вже прямує до інших країн, дізнайтесь, куди саме і яким маршрутом.

Порадьте їй звернутися до дипломатичних та консульських місій країн-партнерів. Зокрема, до Міжнародної організації з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (ОСНА), ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців) або до посольства чи дипломатичних установ України, якщо вони працюють на території країни.

Куди повідомляти про примусове переміщення людини?

✍️Національне інформаційне бюро:

номер "гарячої лінії" 1648;

+38(044) 287-81-65 для дзвінків з-за кордону;

чат-боти у Telegram і Viber;

заповнити Google-форму.

✍️Офіс Генерального прокурора.

✍️Служба безпеки України: 0 800 501 482.

✍️Подати звернення до Національної поліції: 102 або на сайті.