Зруйновані школи, тиск на вчителів та заборона української: омбудсмен заявив про освітній геноцид

Освітній геноцид є частиною загального геноциду, який чинить Росія проти України.

Наразі надходить велика кількість звернень, які свідчать про це, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"На всій території України російські бомби, снаряди та ракети руйнують заклади освіти, змушують дітей, батьків і вчителів залишати рідні домівки, рятуватися від небезпеки, перериваючи освітній процес та спричиняючи важкі втрати в освіті наших дітей", – повідомляє омбудсмен.

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Горбачов також нагадав, що багато закладів освіти в Україні знищили та зруйнували.

Зруйнована школа у Маріуполі. Фото: Євген Сосновський

За словами омбудсмена, на тимчасово окупованих територіях освітній геноцид проявляється у забороні спілкуватися українською мовою, навчатися за українськими освітніми програмами, вивчати свою історію і читати українські книжки.

"Окупанти примушують працівників та керівників закладів освіти переходити навчати дітей за російськими стандартами та російською мовою.

Іноді вчителі змушені це робити в прямому сенсі під дулом автоматів", – говорить він.

За його словами, у школах на окупованих територіях з’являються нові предмети, зокрема "История отечества", під час яких проводиться російська пропаганда.

"На деяких територіях з метою деукраїнізації окупанти навіть продовжили навчальний рік до вересня для вивчення російської мови, російської літератури та історії, щоб "підготувати" учнів до нового навчального року", – розповідає Горбачов.

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Омбудсмен говорить, що є випадки, коли педагогів примушували працювати за гуманітарку.

Він також наголосив, що на окупованих територіях не вистачає вчителів, і росіяни залучають до викладання людей без педагогічної освіти і досвіду.

Горбачов вважає, що педагоги, які перебувають на окупованих територіях, потребують підтримки на державному рівні, щоб вижити і не зрадити Україну.

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Однак, на його думку, проблеми освіти, пов’язані з тимчасовою окупацією української землі, можна буде конструктивно вирішувати тільки після звільнення цих територій.

Нагадаємо, у Маріуполі росіяни продовжили навчальний рік до кінця літа, аби підготувати школи до російської програми, а в Криму хочуть скасувати уроки англійської.

На підконтрольних Україні територіях викладачі вимушені проводити зайняття з бомбосхивищ та окопів.