Дітям про "спецоперацію": як Росія промиває школярам мізки пропагандою про Україну

У російських школах проводять уроки, де переказують тези пропаганди й виправдовують війну проти України.
Наприклад, в одній із московських шкіл учням показують презентацію про "спецоперацію" під назвою "Беседа о важном".
Підліткам розповідають про "націоналістів" при владі в Україні, "утиски російськомовного населення", ядерну загрозу з боку НАТО та "страждання жителів Донбасу".
Файли цієї презентації "Українській правді" передав ексзаступник Генерального прокурора України та експерт з міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов.
|Слайд із презентації "Беседа о важном"
"Починаючи з 2014 року в Росії та на тимчасово окупованих нею територіях спостерігається тенденція до мілітаризації освіти... Діти та підлітки в силу віку не можуть адекватно оцінити шкідливість інформації та загрози, які вона несе. Тож мілітаризація дітей є цинічним злочином.
Це провокує втягування дітей у бойові дії. І вже є жертви серед неповнолітніх. Якщо мілітаризація освіти продовжиться, існує загроза масового залучення підлітків у війну", – наголошує Мамедов.
Що розповідають дітям?
|Так дітям пояснюють хронологію подій 2014-2015 років
На слайді під назвою "Спільне минуле Росії та України" школярів запевняють, що "протягом століть території Росії та України входили до складу однієї держави".
|Міфи про "спільне минуле" РФ та України
Пропагандисти також розповідають, що незалежна Україна "утворилася лише у 1991 році".
У 2004 році "Помаранчева революція" нібито розколола Україну на два табори.
А Революцію Гідності 2014 року росіяни називають "антиконституційним переворотом" і "встановленням націоналістичного режиму".
|Історія незалежної України за версією пропагандистів
Окупацію Криму російські пропагандисти охрестили "возз'єднанням" з РФ.
|Окупацію Криму Росією називають "возз'єднанням"
І, звісно ж, повномасштабне вторгнення в Україну та геноцид українців пропагандисти називають "спеціальною військовою операцією з метою захисту Донбасу".
|Тут, імовірно, йдеться про передумови повномасштабної війни
Як виправдовують війну?
Насамперед, російські пропагандисти запевняють, що Росія не починала війну.
Цією брехнею пронизана більшість тез із презентації.
|Напад РФ на Україну називають "спецоперацією"
Утім, хоч РФ не оголосила війну де-юре, де-факто війна триває, пояснює Гюндуз Мамедов.
"Де-юре Росія дійсно не оголосила нам війну. Де-факто міжнародний збройний конфлікт з Росією триває ще з лютого 2014 року з моменту окупації Криму. А 24 лютого 2022 року розпочався його новий, масштабніший етап, що охопив більшу частину території країни. І це визнано міжнародною спільнотою", – каже експерт.
|"Росія не починала війну", – брешуть школярам
Пропагандисти згадують про "збройний конфлікт", який тривав 8 років, але не зазначають, що РФ роз'язала війну та окупувала українські території.
"Спеціальна військова операція Росії на території України не є початком війни. Росія вступила у збройний конфлікт, який до цього часу тривав 8 років", – йдеться на слайді.
За роки війни на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей, у тому числі діти, кажуть пропагандисти.
Також школярам брешуть, що напад РФ на Україну "спрямований на завершення цієї війни", на "відновлення прав російськомовної населення" та "припинення страждань мирних жителів Донбасу".
|Росіяни апелюють до "Договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ і ДНР"
А ще росіяни апелюють до "Договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою", який вважають підставою для вторгнення в Україну.
Однак, за словами Гюндуза Мамедова, усі ці тези "є нікчемними з точки зору юриспруденції та легко спростовуються".
"Насправді цей "документ" не є підставою російської агресії та не може бути виправданням для збройної агресії РФ.
Він був укладений, щоб хоч якось легалізувати напад на Україну і з тією ж метою наразі використовується російською пропагандою. До того ж, "ДНР" визнала виключно Росія", – пояснює експерт.
|Росіяни намагаються виправдати повномасштабне вторгнення в Україну
"Причинами" війни проти України пропагандисти називають:
- "переслідування сил, опозиційних до української влади, що встановилася після державного перевороту 2014 р.";
- "поширення націоналізму та русофобії";
- "недотримання Україною Мінських угод";
- "страждання мешканців Донбасу в умовах багаторічного збройного конфлікту";.
- "загроза виникнення ядерного конфлікту між Росією та НАТО у разі вступу України до Північноатлантичного альянсу".
Яку мету переслідує Росія за версією пропаганди?
У цьому розділі пропагандисти апелюють до слів президента країни-агресора Владіміра Путіна.
|Дітям розповідають про мету "спецоперації", яка насправді є війною
Школярів переконують, що мета війни проти України це:
- "захист населення "ДНР" та "ЛНР" (ОРДЛО – ред.) від агресії на Донбасі;
- "демілітаризація" та "відмова України від розробки та розміщення зброї масового ураження".
- забезпечення "нейтрального позаблокового статусу" України;
- "денацифікація".
В інтерпретації кремлівських пропагандистів це означає "виключення із політичної системи України крайніх націоналістичних організацій та ідеологій, зокрема спрямованих проти Росії".
|Росія запевняє, що Україна нібито "не дотримувалася Мінських угод"
Колишній заступник Генпрокурора України Мамедов коментує цю пропаганду так:
"Ціллю так званою спецоперації називаються "демілітаризація" та "денацифікація" України. Однак демілітаризація – це, по суті, злочин агресії. А "денацифікація" має ознаки геноциду. Адже містить заперечення права української нації на існування".
Красномовним також є слайд, у якому дітям пояснюють, чи може в них бути "власна думка".
|Школярам не забувають нагадати про юридичну відповідальність
Будь-яка людина має право на свою думку, спершу кажуть пропагандисти.
Однак додають: "Слід пам'ятати, що деякі висловлювання та дії можуть розцінюватися як пропаганда чи агітація, збуджувати соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть або ворожнечу, а також образау, тобто приниження честі та гідності іншої особи".
Школярам не забувають нагадати і про "юридичну відповідальність" за їхню думку.
Зрештою, презентація закінчується "поясненням", чому інформації про Україну з соцмереж нібито не можна вірити.
|Фейк про війну в Україні, який вдалося знайти пропагандистам
Пропагандисти наводять приклад публікації нігерійського видання FR News Now у Twitter, де старе відео з Палестини видали за кадри, на яких нібито українська дівчинка проганяє російських окупантів.
Це єдиний фейк про війну в Україні, який вони вмістили у презентацію.
Нагадаємо, раніше журналісти оприлюдинили методички, за якими російських вчителів змушують виправдовувати напад РФ на Україну під час спеціальних уроків.
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