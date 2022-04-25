Дітям про "спецоперацію": як Росія промиває школярам мізки пропагандою про Україну

У російських школах проводять уроки, де переказують тези пропаганди й виправдовують війну проти України.

Наприклад, в одній із московських шкіл учням показують презентацію про "спецоперацію" під назвою "Беседа о важном".

Підліткам розповідають про "націоналістів" при владі в Україні, "утиски російськомовного населення", ядерну загрозу з боку НАТО та "страждання жителів Донбасу".

Файли цієї презентації "Українській правді" передав ексзаступник Генерального прокурора України та експерт з міжнародного кримінального права Гюндуз Мамедов.

Слайд із презентації "Беседа о важном"

"Починаючи з 2014 року в Росії та на тимчасово окупованих нею територіях спостерігається тенденція до мілітаризації освіти... Діти та підлітки в силу віку не можуть адекватно оцінити шкідливість інформації та загрози, які вона несе. Тож мілітаризація дітей є цинічним злочином.

Це провокує втягування дітей у бойові дії. І вже є жертви серед неповнолітніх. Якщо мілітаризація освіти продовжиться, існує загроза масового залучення підлітків у війну", – наголошує Мамедов.

Що розповідають дітям?

Так дітям пояснюють хронологію подій 2014-2015 років

На слайді під назвою "Спільне минуле Росії та України" школярів запевняють, що "протягом століть території Росії та України входили до складу однієї держави".

Міфи про "спільне минуле" РФ та України

Пропагандисти також розповідають, що незалежна Україна "утворилася лише у 1991 році".

У 2004 році "Помаранчева революція" нібито розколола Україну на два табори.

А Революцію Гідності 2014 року росіяни називають "антиконституційним переворотом" і "встановленням націоналістичного режиму".

Історія незалежної України за версією пропагандистів

Окупацію Криму російські пропагандисти охрестили "возз'єднанням" з РФ.

Окупацію Криму Росією називають "возз'єднанням"

І, звісно ж, повномасштабне вторгнення в Україну та геноцид українців пропагандисти називають "спеціальною військовою операцією з метою захисту Донбасу".

Тут, імовірно, йдеться про передумови повномасштабної війни

Як виправдовують війну?

Насамперед, російські пропагандисти запевняють, що Росія не починала війну.

Цією брехнею пронизана більшість тез із презентації.

Напад РФ на Україну називають "спецоперацією"

Утім, хоч РФ не оголосила війну де-юре, де-факто війна триває, пояснює Гюндуз Мамедов.

"Де-юре Росія дійсно не оголосила нам війну. Де-факто міжнародний збройний конфлікт з Росією триває ще з лютого 2014 року з моменту окупації Криму. А 24 лютого 2022 року розпочався його новий, масштабніший етап, що охопив більшу частину території країни. І це визнано міжнародною спільнотою", – каже експерт.

"Росія не починала війну", – брешуть школярам

Пропагандисти згадують про "збройний конфлікт", який тривав 8 років, але не зазначають, що РФ роз'язала війну та окупувала українські території.

"Спеціальна військова операція Росії на території України не є початком війни. Росія вступила у збройний конфлікт, який до цього часу тривав 8 років", – йдеться на слайді.

За роки війни на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей, у тому числі діти, кажуть пропагандисти.

Також школярам брешуть, що напад РФ на Україну "спрямований на завершення цієї війни", на "відновлення прав російськомовної населення" та "припинення страждань мирних жителів Донбасу".

Росіяни апелюють до "Договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ і ДНР"

А ще росіяни апелюють до "Договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою", який вважають підставою для вторгнення в Україну.

Однак, за словами Гюндуза Мамедова, усі ці тези "є нікчемними з точки зору юриспруденції та легко спростовуються".

"Насправді цей "документ" не є підставою російської агресії та не може бути виправданням для збройної агресії РФ.

Він був укладений, щоб хоч якось легалізувати напад на Україну і з тією ж метою наразі використовується російською пропагандою. До того ж, "ДНР" визнала виключно Росія", – пояснює експерт.

Росіяни намагаються виправдати повномасштабне вторгнення в Україну

"Причинами" війни проти України пропагандисти називають:

"переслідування сил, опозиційних до української влади, що встановилася після державного перевороту 2014 р.";

"поширення націоналізму та русофобії";

"недотримання Україною Мінських угод";

"страждання мешканців Донбасу в умовах багаторічного збройного конфлікту";.

"загроза виникнення ядерного конфлікту між Росією та НАТО у разі вступу України до Північноатлантичного альянсу".

Яку мету переслідує Росія за версією пропаганди?

У цьому розділі пропагандисти апелюють до слів президента країни-агресора Владіміра Путіна.

Дітям розповідають про мету "спецоперації", яка насправді є війною

Школярів переконують, що мета війни проти України це:

"захист населення "ДНР" та "ЛНР" (ОРДЛО – ред.) від агресії на Донбасі;

"демілітаризація" та "відмова України від розробки та розміщення зброї масового ураження".

забезпечення "нейтрального позаблокового статусу" України;

"денацифікація".

В інтерпретації кремлівських пропагандистів це означає "виключення із політичної системи України крайніх націоналістичних організацій та ідеологій, зокрема спрямованих проти Росії".

Росія запевняє, що Україна нібито "не дотримувалася Мінських угод"

Колишній заступник Генпрокурора України Мамедов коментує цю пропаганду так:

"Ціллю так званою спецоперації називаються "демілітаризація" та "денацифікація" України. Однак демілітаризація – це, по суті, злочин агресії. А "денацифікація" має ознаки геноциду. Адже містить заперечення права української нації на існування".

Красномовним також є слайд, у якому дітям пояснюють, чи може в них бути "власна думка".

Школярам не забувають нагадати про юридичну відповідальність

Будь-яка людина має право на свою думку, спершу кажуть пропагандисти.

Однак додають: "Слід пам'ятати, що деякі висловлювання та дії можуть розцінюватися як пропаганда чи агітація, збуджувати соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть або ворожнечу, а також образау, тобто приниження честі та гідності іншої особи".

Школярам не забувають нагадати і про "юридичну відповідальність" за їхню думку.

Зрештою, презентація закінчується "поясненням", чому інформації про Україну з соцмереж нібито не можна вірити.

Фейк про війну в Україні, який вдалося знайти пропагандистам

Пропагандисти наводять приклад публікації нігерійського видання FR News Now у Twitter, де старе відео з Палестини видали за кадри, на яких нібито українська дівчинка проганяє російських окупантів.

Це єдиний фейк про війну в Україні, який вони вмістили у презентацію.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюдинили методички, за якими російських вчителів змушують виправдовувати напад РФ на Україну під час спеціальних уроків.

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