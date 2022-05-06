Професор ужгородського університету читає лекції з окопів. ФОТО

Федір Шандор – ужгородський професор, який проводить пари з окопів на сході України.

Він викладає щопонеділка та щовівторка туризмознавство, фактично – у перерві між бойовими чергуваннями, пише "Медіацентр УжНУ".

На фронті від з другого дня, бо не зміг кинути пари 24 лютого.

"Уже 70 днів я в армії. Пішов до військкомату одразу після пар 24 лютого. Але занять зі студентами не кидав.

Щопонеділка й вівторка у мене пари о 8 ранку – жодної я не пропустив. Завжди надаю перевагу ранковим заняттям: вичитав, а потім маєш час на іншу роботу", – розповів Федір Шандор у коментарі Медіацентру УжНУ.

Фото Віктора Щадея

Він пояснив, що бойове чергування триває добу і що чотири години потрібно бути на позиції. Тобто 4 години чергуєш, тоді 4 відпочиваєш. Таким чином побратими підлаштовують графік під лекції професора.

Викладач несе службу з іншими закарпатськими бійцями на Ізюмському напрямку бойових дій.

Проводити лекції не заважають навіть обстріли.

"Пари я проводжу завжди біля бліндажа. От щойно був обстріл, а ми вичитували помилки в модулях. Перейшов у бліндаж і продовжив читати лекцію", – розповідає професор.

Він додає, що воює за освічену націю, тому не читати лекції вважає за гріх.

У мережі разом з мотиваційним фото професора з'являються історії, на які викладач надихнув українців.

Наприклад, Людмила Шутяк зазначає, що тепер щоразу згадуватиме про цю лекцію з передової, якщо буде "втомлена, хвора чи просто не в ресурсі".

Психологиню та письменницю Світлану Ройз фото Федора Шандора надихнуло відшукати сили навіть попри погане самопочуття.

"Сказала собі: агов, "Нурофен" в допомогу, лежи, не можеш працювати – не працюй, але безсилля – точно не твій метод. Лежи і уявляй собі, що перше зробиш, коли зможеш піднятись", – поділилась вона.

Біологиня Юлія Красиленко меж отримала дозу мотивації:

"Студенти! Ще спите? Викладачі! Ліньки прокидатися й вилазити з-під теплої ковдри? Думаєте просто роздати тексти своїх лекцій для самостійної підготовки до іспиту?

А на Сході України цими днями професор Ужгородського національного університету Федір Шандор читає лекцію з "Туризмознавства" своїм студентам. Читає. Лекції. В окопах. Зі зброєю в руках. В перервах між чергуваннями у теробороні", – пише Юлія.

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