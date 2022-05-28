Уникають слова "війна" та згадок про РФ: як ВООЗ говорить про вторгнення в Україну

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 травня 2022

Всесвітня організація охорони здоров'я, її Європейське представництво, а також директори цим двох ланок уникають слова "війна" щодо ситуації в Україні. 

Український центр охорони здоров'я проаналізував дописи та звернення ВООЗ від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

За цей час організація опублікувала 390 офіційних заяв у Facebook та Twitter, пов’язаних з подіями в Україні. 

З них лише у 59 дописах фігурувало слово "війна", та лише у 20 — згадувалася Російська Федерація. 

 Skorzewiak / Depositphotos

Переважно ВООЗ називає ситуацію в Україні як "конфлікт", "атака", "криза", "ситуація". 

Офіційна сторінка ВООЗ дотримується політики "не говорити про війну", тож у 363 повідомленнях вони не коментують потребу у мирі. На противагу лише 20 меседжів з активною позицією. 

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Генеральний директор офісу ВООЗ Тедрос Гебрейесус теж притримується такої політики "уникання".  

Теми його дописів відрізняються від тем з офіційного акаунту ВООЗ. Він більше пише про біженців та гуманітарну допомогу, ніж про саму війну.

А також  не називає війну – війною та не коментує потребу у мирі.

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я у своїх дописах робить акцент на буденних темах про щеплення, шкоду солі боротьбу з ожирінням тощо.

Вони також уникають назви "війна" – 443 повідомлення проти 16. На сторінці не згадують, що Росія – агресор у 99% повідомлень. 




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