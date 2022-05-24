Главою ВООЗ переобрали Тедроса Гебреїсуса

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 травня 2022

Всесвітня організація охорони здоров’я вдруге обрала генеральним директором Тедроса Адханома Гебреїсуса.

Він отримав 155 голосів із 160, тому очолить ВООЗ протягом наступних п’яти років.

Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах у Twitter.

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"Щойно переобраний генеральним директором ВООЗ @DrTedros. 155/160 голосів, вражаючий результат. Вітаю, це повністю заслужено", – написав Лаутербах у Twitter.

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На цих виборах Гебреїсус був єдиним кандидатом.

Вперше колишній міністр охорони здоров’я та закордонних справ Ефіопії Тедрос Гебреїсус був обраний на посаду гендиректора ВООЗ у травні 2017 року.

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Нагадаємо, говорячи про війну, Гебреїсус запевнив, що ВООЗ робитиме все, щоб підтримати українську систему охорони здоров'я.

При цьому очільник ВООЗ казав, що мир це ліки, які зараз потрібні Україні найбільше, але його організація не може їх надати.

Також Гебреїсус заявляв, що світ не приділяє однакової уваги надзвичайним ситуаціям, що стосуються чорношкірих та білих людей.

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