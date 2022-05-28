На Закарпатті пом'якшили туристичні обмеження: список маршрутів під забороною

На Закарпатті з 27 травня дозволили відвідувати ліси. Проте частина туристичних маршрутів до вершин лишається під забороною.

Про це повідомила Закарпатська обласна військова адміністрація.

В обмеженнях Трибушанське та Мармароське природоохоронне науково-дослідне відділення, а також частина Ужанського національного парку.

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Не можна відвідувати наступні ділянки:

🔹Закарпатський туристичний шлях у точках: перехід Убля / Малий Березний – смт Великий Березний – урочище Явірник – село Сіль – урочище Княгиня – село Стужиця – село Загорб – гора Черемха – село Лубня – гора Плішка – село Верховина-Бистра – перехід Ужоцький;

Вид на Піп Іван Мармароський. Автор: ihorkhomych / Depositphotos

🔹гора Стіг – гора Межипотоки – гора Піп Іван Мармароський – полонина Лисича – село Ділове;

🔹 з села Ділове до гори Піп Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

🔹 до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення;

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🔹 до мінерального джерела в урочищі Головач на території Марамороського природоохоронного науково-дослідного відділення;

🔹 село Стужиця – Праліси – Кременець на території Ужанського національного природного парку;

🔹 урочище Бистрий – лісовий будинок – Стела на кордоні на території Ужанського національного природного парку;

🔹 село Стужиця – гора Кременець на території Ужанського національного природного парку.