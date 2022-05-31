12% переселенців у Львові бачать проблему мовного непорозуміння – опитування

Майже половина переселенців у Львові не бачить проблеми мовного непорозуміння з місцевими жителями.

Але 12% опитаних вважають цю проблему значною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

80% вимушених переселенців через війну спілкуються в побуті двома мовами або лише російською.

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67% з них намагається говорити з місцевими українською.

Кількість двомовних переселенців вища, ніж суто російськомовних.

При тому 46% переселенців не бачать мовної проблеми, майже стільки ж (41%) вважають її незначною.

Цікаво, що серед львів'ян інше співвідношення: 25% бачать в ситуації значну проблему, а жодної чи невелику – 31% та 42% відповідно.

Опитування проводили 13-23 травня на території Львівщини у містах Львів, Дрогобич, Самбір, Стрий, Червоноград. У ньому взяли участь 1200 респондентів з області та 800 переселенців віком від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8% при опитуванні містян, не більше 3,5% – переселенців.