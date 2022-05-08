Про що мовчить Мелітополь: як місто живе два місяці в окупації

З 26 лютого Мелітополь тимчасово окупований російськими військами. Вони разом із колаборантами знімають постановочні сюжети для російських телеканалів, влаштовують першотравневу демонстрацію та вивішують радянський прапор у центрі міста. Окрім повсюдної пропаганди, в Мелітополі викрадають людей, грабують залишені квартири та розставляють по всьому місту блокпости.

Щоб дізнатися, як живе Мелітополь в окупації, ми поспілкувалися з чотирма людьми:

з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим, який з 11 по 16 березня був у полоні окупантів, а після звільнення продовжив працювати вже у Запоріжжі, куди тимчасово перенесли Мелітопольську міську раду;

з Оленою та Нікою, які досі перебувають в місті;

з Галиною, яка виїхала з міста на початку квітня.

Вони розповіли, як живе Мелітополь на третьому місяці тимчасової окупації: як купляють продукти та ліки, як поводять себе окупанти, як працюють заклади освіти, лікарні та магазини. З міркувань безпеки імена мешканок Мелітополя, з якими ми спілкувалися, змінені.

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Цей матеріал підготовлений Агенцією медійного росту "АБО" спеціально для "УП. Життя"

Гуманітарна допомога та евакуація

Іван Федоров, міський голова: Ми зрозуміли, що ті гумконвої, які узгоджує Росія, це фікція. Вони не дають можливості евакуювати людей чи доставити гуманітарку до Мелітополя. Остання погоджена евакуація була 8 квітня. Зараз графіку евакуацій немає.

Наразі працює такий формат: хтось їде на власній автівці та вивозить рідних з Мелітополя, а назад їде з медикаментами по запиту від волонтерів. У нас є кол-центр, який координує ці поїздки, добудовує логістику. Через те, що лінія бойових дій кожного дня змінюється, доводиться перебудовувати маршрути.

Олена: У мене багато знайомих намагаються прорватися через Оріхів. Але там вже третій день не випускають з міста (розмова з Оленою була 19 квітня). Загалом із Мелітополя можна виїхати за гроші – $250 з людини.

Гуманітарку за весь час окупації ми отримали лише один разу, ще коли міський голова був у місті. Отримали три яблука, пів морквини, літр молока та 200 грамів пшеничної каші.

Галина: У моєї мами хвороба Паркінсона, тож її треба було вивозити на автомобілі, якого у нас немає. Через офіційні евакуаційні автобуси ми виїхати не могли: треба було спершу записатися в чергу, а там було дуже багато людей. Потім окупанти почали переслідувати людей, які цю чергу формували, та стежили за організацією евакуації.

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Черга на в'їзді до Мелітополя з боку села Костянтинівка. Джерело: Mltpl.City

Поведінка окупантів і ставлення до місцевих

Іван Федоров: Росгвардія та російська армія цілими днями їздять вулицями, порушуючи правила дорожнього руху. Викрадають людей. За час окупаці викрали понад 300 людей.

За офіційними даними Мелітопольської міської ради, станом на 8 квітня викрадено 40 людей в Мелітополі та Мелітопольському районі. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, за весь час військової агресії з боку російської федерації зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб із Запорізької області. З них ще 88 досі в заручниках.

Ніка: З міста евакуювалося багато людей. Інформацію про їхній від'їзд російським військам зливають старші по будинках та квартальні. Окупанти вламуються в ці квартири та все виносять. До квартир, де ще хтось живе, ніби не заходять.

Я не бачила, щоб окупанти били чи ображали людей. Та почуваються вони як вдома. Відвідують стоматологів та перукарні. Кажуть: "Ми до вас надовго". Та все одно ходять переважно по 2-3 людини, завжди зі зброєю. Бояться.

Росіяни відкрили наш парк, який раніше відкривався 1 травня. Влаштували свято, безплатно роздавали морозиво, цукерки, зробили безкоштовний вхід на атракціони. Відкрили басейн та льодовий каток, знизили ціну за вхід удвічі. Усі ці заходи знімають на камеру і потім транслюють на пропагандистських каналах.

Квитки до басейну та ковзанки можна сплатити як в гривнях, так і в рублях. Джерело: Telegram-канал "Типичный Мелитополь"

І люди йдуть, хоча й не так масово, як росіянам хотілося б. Намагаються організувати заходи до 9 травня за допомогою музичної школи та будинку творчості. Запалили Вічний вогонь на братському кладовищі, все прибрали. Точно готуються до 9 травня.

Останні пару тижнів (приблизно з 2 по 16 квітня) по всьому місту розставлені блокпости. Раніше вони стояли тільки на виїздах з міста. Перевірки стали жорсткішими: зупиняють машини та оглядають, незалежно від того, хто за кермом. Якщо в машині є чоловіки, змушують їх роздягатися, перевіряють, чи є сліди від бронежилетів, чи є татуювання з гербом України або атрибутами воєнних організацій. Наскільки знаю, зараз орки шукають військових та тих, хто був в АТО. Також шукають зброю типу мисливської.

Зараз мітингів немає. Бо найактивніших учасників та організаторів цих мітингів почали викрадати.

Мітинг у Мелітополі. Джерело: Facebook-сторінка Tatiana Kumok

Галина: Росіяни збирали старших по будинках, питали у них про "неблагонадійних" жителів. Ходять по ринку та говорять: "Ми вас всіх ненавидимо та хочемо вас знищити. Наша задача – щоб ви нас боялися".

Моя знайома гуляла з дитиною у парку. А там орки сіли, розклали свої автомати. Вона їх попросила прибрати зброю, щоб не лякати дітей, а вони їй у відповідь: "Що, ваші діти не бачили зброї? Неправильно ви їх виховали".

Багато молодих людей викрали. Наприклад, після Івана Федорова викрали Олю Гайсумову (громадську активістку забрали 12 березня з проукраїнського мітингу та відпустили 20 березня).

Продукти, побутова хімія та одяг

Ніка: Зараз у мене такий квест: я йду на ринок і намагаюся знайти щось українське. Дуже радію, коли бачу напис "Сіль" або "Борошно". Але більшість продуктів та побутової хімії – вже з Криму.

Розрахунок тільки готівкою. Картою ніде не можна розрахуватися. Також ніхто не хоче брати залізні гривні та копійки, приймають тільки банкноти.

Продукти подорожчали:

1 кг цукру до окупації коштував 25 грн, а тепер – 125 грн. Зараз кілограм цукру коштує десь 70 грн;

упаковка гречаної крупи коштувала 30 грн, а зараз – 100 грн;

велика упаковка майонезу коштувало 30 грн, а зараз – 120 грн.

Добре, що в місті стали працювати молокозавод та м’ясокомбінат. Вони тримають мінімально можливі ціни. Також у навколишніх селах розводять свиней, курей та корів, щоб торгувати на ринках. Тому м’ясо, молочні продукти та яйця не дуже подорожчали.

Засоби гігієни подорожчали, наприклад зубна паста коштувала 30 грн, а зараз – 100 грн.

Відкриття "Мера маркет" в приміщенні колишнього "АТБ". Джерело: скріншот відео YouTube-каналу "АГРО-СФЕРА"

Олена: Відкрили колишній склад "Сільпо" у торговому центрі, там зараз щось типу оптової бази. Продають продукти та побутову хімію. Також працюють невеликі магазини одягу.

У мене у знайомих маленькі діти. То кажуть, що нереально придбати памперси: їх тепер привозять із Криму та продають по 1000 гривень. Трикілограмове паковання прального порошку Tide коштує 500 грн.

Ціни тепер такі:

пачка українських цигарок – 140 грн, російських – від 60 грн;

десяток яєць – 50 грн;

літр молока – 27 грн. Домашнє молоко можна взяти за 20 грн;

кілограм домашнього м’яса – 150 грн, возять з сіл під Мелітополем;

кілограм курячих гомілок – 160 грн.

Продукти на полицях магазину "Мера маркет", який окупанти відкрили у приміщенні "АТБ". Верхня ціна – в українських гривнях, нижня – в російських рублях

Медицина

Іван Федоров: Лікарні працюють. За моїми оцінками, поїхало близько половини лікарів. Тим, хто залишився, ми платимо заробітну плату. Пацієнтів стало менше, ніж до війни, бо третина людей виїхали з міста. "Швидку" можна викликати.

Ніка: Придбала з рук знеболювальне, у якого вже сплив строк придатності. Іншого не знайшла. Декілька тижнів тому (на початку квітня) почали привозити хоч якісь ліки з Криму. Від російської їжі та гуманітарки можна відмовитися, а ось з ліками вже так не вийде.

У нас є Telegram-чати по обміну медикаментами. Хтось віддає безплатно, хтось за гроші. Пишуть "Є такі ліки, забрати можна тут", люди приходять і купляють. Ліки подорожчали. Наприклад, раніше я за 20 грн купляла пластинку з 10 пігулками знеболювального. Тепер одна пластинка коштує 50 грн.

Олена: В місті працюють лише 3 державні аптеки. Там є залишки українських ліків, але більшість привезено з Росії. На ринках вже повно російських пігулок.

Баночка перекису водню до окупації коштувала 15 грн, а зараз – 50 грн. Ось мені знайомі із Запоріжжя привезли пігулки, на 500 грн. Тут би я на них витратили втричі більше.

Галина: У храмі московського патріархату стали продавати українські ліки. Зрозуміло, що це викрадений гумконвой із Запоріжжя. А ось до нашої греко-католицької церкви ліки привозять волонтери, там можна безплатно забрати.

Усюди великі черги. Останній раз, коли була в черзі (до 7 квітня), то мені в ній зайняв місце сусід, десь о другій ночі. Завдяки цьому я була першою в черзі. Аптека мала відкритися о 9 ранку, та відкрилася об 11:30. Весь цей час стояла, чекала.

Зайшла – а нічого з того, що мені потрібно, немає. Взяла тільки ліки за списком, який мені дали люди, попросили придбати. І знову записалася в чергу, вже була 398-ою. Думала, що може потрібні ліки якраз привезуть до того часу, як я вдруге зайду до аптеки.

Приклад стихійного ринку в Мелітополі. Джерело: "РИА-М"

Освіта

Іван Федоров: Усі заклади освіти були на канікулах до 1 травня згідно з розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації, а 2 травня офіційно завершився навчальний рік. Та окупанти намагаються поновити навчальний процес.

Офіційно школи не працюють, бо директори та вчителі звільнилися за власним бажанням. Зараз єдине, що вдалося окупантам – завдяки колаборантам створити картинку навчального процесу для російських ЗМІ. Для цього вони відкрили школи №4, 7 та 13, куди ходять по 5-7 учнів. Все для того, щоб відсвяткувати 9 травня в Мелітополі та показати, що діти йдуть до школи, вчать вірші, співають воєнних пісень.

Колишня директорка коледжу називає себе новою начальницею управління освіти. Її чоловік та родичка стали директорами двох шкіл, завгосп коледжу також став директором іншої школи.

Чинну начальницю управління освіти Мелітопольської міськради Ірину Щербак викрали 28 березня. Вона відмовилася співпрацювати і запускати начальний процес російською мовою.

Зараз працюємо над тим, щоб одинадцятикласники в Мелітополі могли навчатися онлайн в запорізьких школах та отримати сертифікат про здобуття повної середньої освіти.

Ніка: Змушують мам водити дітей в дитячі садки. Також пропонують вчителям виходити на роботу за подвійну зарплату: одну видають готівкою, а іншу Україна заплатить на карту.

Більшість відмовляється. Наприклад, у школі №14 запропонували працювати так: на кожному поверсі та у дворі буде стояти по 3-4 солдати. Пояснили, що це "забезпечить спокійне існування в школі". Весь колектив написав заяви про звільнення, ніхто не захотів співпрацювати з окупантами.

Ті вчителі, які погоджуються працювати за такою схемою, не те щоб хочуть співпрацювати з росіянами, вони просто бояться. Розраховують, що ми як батьки не пустимо дітей до школи.

У технікумах, коледжах та ВНЗ погрожують виключати всіх, хто не буде ходити на заняття, і при цьому залишатиметься в місті.

Моя подруга, яка працює в ліцеї "Творчість", сказала, що колишній директор ліцею Володимир Тоцький став директором школи №1.

Окупанти назначили колишнього директора ліцею "Творчість" Володимира Тоцького директором школи №1. Джерело: Mltpl.City

Олена: Кажуть, що відкрилися дитячі садки №24 та 38. І що відкриваються школи №4 та 19. Але наших директорів ніде немає, окупанти ставлять на це місце колаборантів.

Зв’язок та інтернет

Іван Федоров: З першого дня в Мелітополі почало працювати російське телебачення та радіо. Є інформація, що росіяни навіть своє оптоволокно для підключення інтернету протягнули. Ми вже думали, що Росія запустить свій мобільний зв’язок, бо тиждень (приблизно з 23 березня по 1 квітня) не працював телефонний зв’язок в Мелітополі. Зазвичай відключають зв’язок, коли відбувається масове переміщення військової техніки, і вони не хочуть, щоб інформацію про це злили до ЗСУ.

Галина: В "Медіані" почалися черги по 300 людей в день. Дійшло до того, що майстрів, які підключали інтернет, люди хапали прямо на вулицях та просили під'єднати до мережі за будь-які гроші. Зараз в "Медіані" вже нікого нового не під’єднують.

Зарплати, пенсії та соцвиплати

Іван Федоров: Приблизний місячний бюджет на виплату пенсій на весь Мелітопольський район – 180 млн грн, з них 90 млн гривень видають готівкою поштарі "Укрпошти". За березень готівкою виплатили 70-80%. Без пенсій залишилося багато віддалених сіл, не має змоги туди доставити гроші. Всім, хто отримує пенсію на картку, вона надходить і надалі в повному обсязі.

Ніка: Перевести гроші в готівку можна у міняйл, які раніше обмінювали рублі та євро. В перший місяць окупації переводили за комісію у 20% від суми, зараз за 10%.

Реклама пункту обміну грошей на готівку. Джерело: Telegram-канал "Типичный Мелитополь"

Олена: У мене багатодітна родина, троє неповнолітніх дітей. З березня розмір соціальної допомоги збільшили до 2100 грн. 15 квітня мені надіслали лише 1700 грн на карту. Куди ділися ще 400 грн – незрозуміло. Подзвонили в Запорізький департамент соцзахисту, там сказали, що доступу до мелітопольських баз даних немає, будуть розбиратися вже після війни.

Перевести з карти в готівку можна в ломбарді, в магазині комісійної техніки "ТЕХНОСТОК", на ринку та у міняйл по місту. В центрі міста відкрилося відділення "Приватбанку", там видають тільки пенсії. Дуже велика черга.

Галина: У нашому домі несподівано почав працювати банкомат. Тож я стала в чергу, щоб забрати мамину пенсію. Стояла два дні, отримала гроші за 15 хвилин до початку комендантської години. Наступного дня банкомат перестав працювати. А моя пенсія прийшла мені на картку.

30 квітня у своєму щоденному Instagram-ефірі міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що всі пенсії, які раніше видавалися готівкою через "Укрпошту", пенсіонери зможуть отримати в "Ощадбанку" на підконтрольній Україні території. Пенсіонери, які отримували пенсію на картки, продовжують отримувати пенсії без змін.

Комунальні послуги

Ніка: Газ, світло, вода є. Навіть прислали нові квитанції на оплату комунальних послуг. Пишуть, що тепер не можна оплатити на розрахунковий рахунок як раніше. Треба йти до підприємства та сплачувати готівкою. Але ж всі ці підприємства захоплені окупантами. Так що ми платити не збираємося.

Декілька тижнів не вивозили сміття. Комунальні служби не працювали. Орки зробили висновки, і тепер сміття прибирають. Звісно, це роблять наші комунальні служби в співробітництві з окупантами, але іншого виходу немає.

Олена: Прийшла платіжка за газ, чомусь там поставлено на 100 кубів більше, ніж зазвичай. За 300 кубів газу треба оплатити 1059 грн 20 коп. Ми платити не збираємося.

Галина: Комунального транспорту у нас і до війни не було, тільки приватні маршрутки. Відразу після окупації вони не працювали, через два тижні вийшли на маршрути. Ціна на проїзд збільшилася з 5 грн до 10 грн. Всі маршрутки їздять до 17:00. Самі транспортні маршрути не змінилися.

Настрої в місті

Ніка: 95% батьків не пустять дітей в школу, навіть якщо у вересні ми залишимось в окупації. Такі настрої чую в місті. І мій настрій такий самий.

Багато місцевих чоловіків починає пити, через напруження. Бо що ми можемо зробити? Нічого.

По всьому місту стоять білборди, там показують плакати "Герої війни", "Повертаємося до першоджерел" та вітають зі створенням Мелітопольської губернії.

Білборди в місті. Джерело: Telegram-канал "Типичный Мелитополь"

Наскільки знаю, газета "Мелітопольські відомості" стала проросійською.

Перший випуск газети "Мелітопольські відомості" після викрадення працівників редакції. Джерело: Facebook-сторінка Tatiana Kumok

21 березня окупанти викрали двох журналістів та випускового редактора газети "Мелітопольські відомості", а також власника однойменного медіахолдингу. В той же день журналістів та випускового редактора відпустили. Інформації щодо місця перебування власника медіахолдингу "Мелітопольські відомості" немає. На Фейсбук-сторінці "Української асоціації медіа бізнесу" зазначили, що окупанти захопили однойменну видавничу компанію та самотужки друкують пропагандистські матеріали під виглядом газети "Мелітопольські відомості".

До активних бойових дій я точно залишатимусь в місті. Поки що не бачу загрози своєму життю. Зелених коридорів вже немає, їдуть за домовленістю колонами по 5-6 автівок. Переважно через Крим, бо до Запоріжжя складніше виїхати. Раніше можна було за 45 хвилин доїхати з Мелітополя до Запоріжжя. А зараз на стокілометрову дорогу до Запоріжжя стоїть 31 блокпост. І на кожному можуть сказати "Стійте 3 дні на узбіччі, чекайте" або змусити повернути назад.

Олена: Після 16:00 на вулицях нікого не зустрінеш. А так люди ходять, купляють продукти, гуляють в парках. Намагаються жити нормальним життям. Працюють навіть перукарні та манікюрні салони, але ціни там завищені.

Ярослав Борута, спеціально для УП. Життя

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