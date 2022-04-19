"Я їм не сподобалась": історія дівчини з Маріуполя, яка пройшла фільтрацію окупантів

17-річна Марія жила в Маріуполі. Їй, сестрі та батькам пощастило вибратися з пекла, але у Магнуші окупанти змусили їх пройти процедуру фільтрації.

Історію дівчини опублікували у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Сім'я Марії під "градами" та обстрілами проїхала близько 20 кілометрів зі знищеного міста до найближчого населеного пункту. Там росіяни змусили усіх пройти принизливу процедуру.

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"У мене зняли відбитки пальців, відсканували документи, перевіряли телефон. Я "їм" не сподобалась.

До машини мене супроводжував "їхній" озброєний солдат. Він штовхав мене через те, що я ніби-то повільно йшла.

Я впала, розбила коліно, проте розуміла: якщо зараз не підіймуся та не побіжу до машини, то не повернуся назад", – згадує дівчина.

Kmiragaya / Depositphotos

Як пояснила дівчина, перевіряли все: кишені, сумки, бардачок та багажник машини.

Але не зупинилися й на тому – окупанти змусили показати одяг та все, що під ним. Чоловіків роздягали просто на вулиці.

Батька Марії дуже сильно побили окупати через те, що у нього був "пустий" телефон. Чоловік майже повністю втратив зір.

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Марія додала, що декому не вдалося пройти фільтрацію. Тоді росіяни забирали когось із рідних з машини та змушували продовжити рух негайно.

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