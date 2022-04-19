"Я їм не сподобалась": історія дівчини з Маріуполя, яка пройшла фільтрацію окупантів

17-річна Марія жила в Маріуполі. Їй, сестрі та батькам пощастило вибратися з пекла, але у Магнуші окупанти змусили їх пройти процедуру фільтрації.

Історію дівчини опублікували у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Сім'я Марії під "градами" та обстрілами проїхала близько 20 кілометрів зі знищеного міста до найближчого населеного пункту. Там росіяни змусили усіх пройти принизливу процедуру.

"У мене зняли відбитки пальців, відсканували документи, перевіряли телефон. Я "їм" не сподобалась.

До машини мене супроводжував "їхній" озброєний солдат. Він штовхав мене через те, що я ніби-то повільно йшла.

Я впала, розбила коліно, проте розуміла: якщо зараз не підіймуся та не побіжу до машини, то не повернуся назад", – згадує дівчина.

Kmiragaya / Depositphotos

Як пояснила дівчина, перевіряли все: кишені, сумки, бардачок та багажник машини.

Але не зупинилися й на тому – окупанти змусили показати одяг та все, що під ним. Чоловіків роздягали просто на вулиці.

Батька Марії дуже сильно побили окупати через те, що у нього був "пустий" телефон. Чоловік майже повністю втратив зір.

Марія додала, що декому не вдалося пройти фільтрацію. Тоді росіяни забирали когось із рідних з машини та змушували продовжити рух негайно.

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