Замість руки – титановий протез: цікаві факти про Іллю Самойленка з "Азова"

Яна Осадча журналіст
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9 травня 2022

Ілля Самойленко – командир та спікер "Азова". Разом з побратимами знаходиться на "Азовсталі" та тримає оборону у майже повністю захопленому росіянами Маріуполі.

Протягом довгих днів блокади Ілля Самойленко розповідав новини з підземних катакомб.

Він провів пресконференцію командирів "Азову" досконалою англійською.

Цікавими фактами про бойового офіцера поділилися Національна грвардія України. 

 Ілля Самойленко

Пішов на війну у 21

Воювати Ілля Самойленко пішов у 2015 році, коли йому був 21 рік.

"У мене тут вже були друзі, які кликали. І моє бажання воювати – це розуміння себе як громадянина. Як у Стародавній Греції: Хочеш бути громадянином? Ласкаво просимо на військову службу. У 2015-му остаточно вирішив –  іду", – розповідав він у інтерв'ю.

Вчиться на істфаку

Ілля – майбутній історик. Він навчався на історичному факультеті Київського національного університету. Мріє завершити навчання після закінчення війни.

У нього протез та штучне око

Ілля втратив у бойових діях ліву руку та праве око.

У нього титановий механічний протез та штучне око.

 ісля поранення він знову повернувся до служби

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"Я вибухнув на власному боєприпасі при установці розтяжки через те, що поруч упав ворожий снаряд.

Мені – все відразу в обличчя, в руку, в ногу", – розповідав він.

Осколок застряг біля сонної артерії, але поруч були побратими, що врятувало Іллі життя.

Після поранення він знову повернувся до служби.

Його мама знаходить акторів для українського кіно

Мама Іллі – Алла Самойленко – відома особистість в кіноколах.

Вона займається кастингом. Алла Самоленко знайшла акторів для понад українських 60 стрічок, зокрема для фільмів "Віддана" та "Мої думки тихі".




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