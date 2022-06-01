Відновити паспорт і знайти житло: де шукати ЦНАПи, що надають держпослуги у війну

Центри надання адміністративних послуг змінили формат роботи, аби закривати актуальні в умовах війни запити громадян. Зараз в Україні працюють понад 2,5 тисячі ЦНАПів.

У комітеті Верховної Ради з питань цифрової трансформації розповіли, як знайти відкриті ЦНАПи, що надають держпослуги українцям у воєнний час.

"ЦНАПи – мережа місць, де можна якісно, швидко і зручно отримати необхідні протягом життя адміністративні державні послуги за принципом "єдиного вікна" та "прозорого офісу", – нагадали у ВР.

Зокрема, у ЦНАПах можуть отримати послуги внутрішньо переміщені особи, які змушені були виїхати з рідного міста через війну. Також українці, звернувшись до такого центру, мають змогу отримати компенсацію за прихисток переселенців та повідомити про пошкоджене майно.

У ЦНАПах переселенці можуть відновити втрачені через війну документи. Фото: F oxovsky85/ Depositphotos

"Зараз це найпопулярніші послуги у ЦНАПах", – додали у комітеті.

Дізнатися адреси, контакти і графік роботи найближчих до вас ЦНАПів можна на платформі "Дія.Центрів".

Водночас понад 100 ЦНАПів у 12 областях України працюють як Центри турботи. Там переселенцям надають допомогу із забезпеченням речами першої необхідності та тимчасовим прихистком. Перелік найближчих центрів доступний у чатботі в Telegram або Viber.

Також у профільному комітеті ВР оприлюднили перелік відкритих ЦНАПів за послугами:

✅Паспортні послуги актуальні для громадян, які втратили документи під час війни. У ЦНАПах можна отримати ID-карту та закордонний паспорт або відновити втрачені документи.

✅Послуги для водіїв у ЦНАПах стануть у нагоді тим, хто не встиг замінити водійське посвідчення або зареєструвати транспорт із автосалону. Наразі така процедура доступна у центрах 8 областей:

Волинській,

Дніпропетровській,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Львівській,

Рівненській,

Хмельницькій,

Чернівецькій.

✅Також у ЦНАПах надають послуги для внутрішніх переселенців. Зокрема, видають довідки внутрішньо переміщених осіб. Перелік центрів, де можна отримати такий документ, за посиланням.

✅Крім того, до ЦНАПів радять звертатися громадянам, чиє житло або майно зазнало пошкоджень чи руйнувань під час війни. Відповідний перелік – за посиланням.

"Під час війни тисячі українців втратили житло в Харкові, Маріуполі, Києві, Бучі та інших містах. Після перемоги держава відбудує кожну домівку, тому вже зараз збирає інформацію та фіксує збитки", – резюмували на платформі "Дії. Центрів".