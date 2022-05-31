Як ставляться до вимушених переселенців на Львівщині? Опитування

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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31 травня 2022

Більшість мешканців Львівської області позитивно ставляться до вимушених переселенців, які приїхали туди через війну.

При цьому, самі переселенці краще оцінюють ставлення до себе з боку місцевих, такі результати показало дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Зокрема 49% переселенців в ході дослідження стверджують про дуже позитивне ставлення до себе, а 32% – скоріше позитивне.

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Водночас цілком позитивно до переселенців ставляться 18% жителів Львівщини, 35% – швидше позитивно.

Фото:palinchak/Depositphotos

При цьому серед 34% місцевих мешканців мають нейтральне ставлення і лише 11% – негативне.

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Переважна більшість переселенців у Львівській області – 90%, хотіли б завести друзів серед місцевих.

Серед жителів Львівщини більше ніж половина прагнуть потоваришувати з новоприбулими українцями – 56%, а 34% такого бажання не мають взагалі.

61% переселенців переконані, що напруження у стосунках з місцевими в них немає, іншої думки притримуються 36%.

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Зі свого боку про напруження в стосунках з переселенцями говорять 52% місцевих, а про його відсутність – 42%.

Щодо ставлення до поведінки переселенців 35% мешканців міст Львівщини зазначили, що вони не бачили непристойної поведінки з їхнього боку, натомість 32% чули про подібні випадки зі ЗМІ, а 27% стикались особисто.

57% мешканців Львівщини не хочуть приймати переселенців у себе вдома, 24% респондентів заявили, що вже прийняли людей з інших областей, а 15% – готові прийняти.

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Нині майже половина біженців – 49%, проживають у спеціалізованих центрах, 22% обрали помешкання родичів, знайомих чи друзів або знайомих.

21% біженців заявили, що вимушені орендувати квартиру і лише 3% респондентів  проживають у чужих для них людей та 2% – у готелях чи хостелах.

54% біженців називають вартість оренди у Львівській області завищеною і 40% прийнятною.

Більшість переселенців на Львівщині – жінки (62%), а чоловіків – 38%.

Дві третини опитаних переселенців Львівщини є жителями східних областей України, 19% – прибули з центральних регіонів, 18% – з південних.

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