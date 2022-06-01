Екскурсія, яка не відбудеться: у Львові виставили порожні автобуси у пам'ять про вбитих дітей

На центральній площі Львова перевізники виставили порожні шкільні автобуси у пам'ять про дітей, які загинули під час війни.

Автобуси символізують екскурсію, яка ніколи не відбудеться для загиблих на війні дітей, розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова.

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Російські окупанти вбивають дітей, жінок, мирних мешканців. Вони мають відповісти за кожне забране життя. Сьогодні весь світ має об’єднатись для того, щоб зупинити ці страшні злочини", – пише він.

Перевізники виставили порожні шкільні автобуси у пам'ять про дітей, які загинули під час війни

Акцію присвятили до Дня захисту дітей та закінченню навчального року, коли діти їздять на екскурсії.

В автобусах лежать іграшки, наплічники та бейджики з іменами

В автобусах лежать іграшки, наплічники та бейджики з іменами.

Ці діти ніколи не приїдуть на екскурсію до Львова

"Проте самих дітей немає. Вони загинули. Їх було вбито. І це показує жах цієї ситуації, в якій ми зараз живемо", – каже ініціатор акції Олег Малець у коментарі "Укрінформу".

На 31 травня в Україні загинули 243 дитини

Нагадаємо, на 31 травня в Україні загинули 243 дитини, а 446 зазнали поранень.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 111, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві –16, Житомирській – 15.