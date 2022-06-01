У поліції розповіли, скільки дітей зникли безвісти під час війни

139 українських дітей наразі знаходяться у розшуку.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Під час війни понад 1,9 тис. дітей вважалися безвісті зниклими.

Поліція розшукала та повернула рідним 1 794 дитини.

Ілюстрація Ігоря Клименка

"Майже 100 днів війни в Україні призвели до руйнівних наслідків для дітей у таких масштабах та темпах, яких не було від часів Другої світової війни", – заявили у День захисту дітей в ЮНІСЕФ.

За даними Верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні гине 2 дитини, а 4 отримують поранення здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах.

"Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають все більш нестерпними", – кажуть у ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, усього за час війни в Україні загинули 243 дитини, 446 поранені. Станом на травень до поліції поступило 1214 заявок про зникнення дітей. У розшуку перебувала майже сотня неповнолітніх.