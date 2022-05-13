Скільки дітей в Україні наразі перебувають у розшуку – повідомила радниця президента

До поліції від початку повномасштабного вторгнення Росії поступило 1214 заявок про зникнення дітей. У розшуку ще перебуває майже сотня неповнолітніх.

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук 13 травня під час брифінгу "Українського медіацентру".

"У розшуку на сьогодні залишаються ще 90 дітей. Серед тих, кого шукали, двох, на жаль, знайшли мертвими", – зазначила Герасимчук.

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Вона додала, що наразі достеменно невідомо, яку кількість українських дітей депортували до РФ.

За інформацією, яку озвучує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, до Росії вивезли близько 2,5 тисяч дітей.

Радниця президента стверджує, що країна-агресор фактично викрала їх.

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"Якщо ми чуємо про те, що Росія заявляє, що вона евакуює дітей з небезпечних зон, то така дитина відразу має бути повернена з відповідними документами.

Так, як ніхто не збирається їх повертати, то ми говоримо про примусове переміщення або депортацію. Женевська конвенція забороняє це", – зазначила Герасимчук.

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Вона додала, що частково відомо про місце знаходження дітей в РФ, але деяких ще шукають. До цього процесу залучені міжнародні організації, зокрема й Червоний хрест.

Уповноважена президента України з прав дитини підкреслила, що кожне повернення незаконно депортованих дітей в Україну – це маленька спецоперація. Вдалих кейсів поки не так багато, але є надихаючі історії Кіри та Іллі.

Нагадаємо, що внаслідок війни, яку розв'язала РФ, в Україні постраждали щонайменше 646 дітей.

Герасимчук повідомляє, що наразі 218 дітей продовжують лікування в закладах охорони здоров'я від поранень. Більша частина з них – це діти віком від 7 до 14 років.

Вони дістали мінно-вибухових або вогнепальних поранень. На жаль, 14 дітям ампутували кінцівки через отримані травми.