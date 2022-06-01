Збірна України пропонує купити віртуальний квиток на її матч, щоб підтримати країну

Футбольна збірна України закликає придбати віртуальний квиток на її матч проти Шотландії.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України, повідомили у команді.

"Це також можливість підтримати команду для тих уболівальників, які не можуть відвідати матчі через війну", – кажуть у збірній.

1 червня 2022 збірна України зіграє зі командою Шотландії у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 року.

Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, однак це стало неможливим через напад Росії

Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, однак це стало неможливим через напад Росії, яка зруйнувала у місті понад 2 тис. будинків.

Футбольний матч відбудеться на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго.

Вартість віртуального квитка однієї чи декількох категорій становить від 300 грн. до 5 тис. Придбати їх можна у будь-якому куточку світу.

Кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної України.

Наприклад, за внесок у розмірі 5 тис. гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.

Віртуальний квиток не дає можливості відвідати матч. Всі охочі можуть дивитися онлайн-трансляцію матчу за участі українських ведучих та коментаторів.