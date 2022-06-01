Збірна України пропонує купити віртуальний квиток на її матч, щоб підтримати країну

Яна Осадча журналіст
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1 червня 2022

Футбольна збірна України закликає придбати віртуальний квиток на її матч проти Шотландії.

Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України, повідомили у команді.

"Це також можливість підтримати команду для тих уболівальників, які не можуть відвідати матчі через війну", – кажуть у збірній.

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1 червня 2022 збірна України зіграє зі командою Шотландії у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 року.

 Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, однак це стало неможливим через напад Росії

Ця зустріч мала відбутися ще у березні в Харкові, однак це стало неможливим через напад Росії, яка зруйнувала у місті понад 2 тис. будинків.

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Футбольний матч відбудеться на стадіоні "Гемпден-Парк" у Глазго.

Вартість віртуального квитка однієї чи декількох категорій становить від 300 грн. до 5 тис.  Придбати їх можна у будь-якому куточку світу.

Кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної України.

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Наприклад, за внесок у розмірі 5 тис. гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.

Віртуальний квиток не дає можливості відвідати матч. Всі охочі можуть дивитися онлайн-трансляцію матчу за участі українських ведучих та коментаторів.


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