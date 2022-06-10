Як зареєструвати новонародженого на окупованій території? Пояснює Мін'юст

На окупованих територіях виникають складнощі з реєстрацією новонароджених, тому що органи державної реєстрації України втратили можливість там працювати.

Якщо малюк народився та його зареєстрували окупанти, батьки можуть звернутися до суду на підконтрольній території та попросити зареєструвати його в Україні, повідомляють у Міністерстві юстиції України.

Звернутися до суду можна у спрощеній процедурі та без сплати судового збору.

"В такому випадку до переліку підстав для державної реєстрації народження дитини додається рішення суду про встановлення факту народження, яке підлягає негайному виконанню", – кажуть у Мін'юсті.

Щоб перереєструвати малюка, народженого на окупованій території, потрібне рішення суду

У відомстві нагадують, що в Україні з початку війни змінився порядок надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Тепер немає прив'язки до місця проживання батьків чи місця народження дитини.

Під час війни державна реєстрація народження дитини проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням:

одного чи двох батьків;

когось із родичів, друзів;

іншої довіреної особи.

Зокрема, звернутися можна до органів місцевого самоврядування (виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад).

Які документи потрібні для реєстрації

Підставами для державної реєстрації народження є медичний висновок і медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), а також може бути довідка довільної форми без печатки, яка видається медиком за відсутності можливості заповнення свідоцтва.

Підтвердженням факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я на період дії воєнного стану на території України проводиться надавачами медичної допомоги.

Лікар має заповнити свідоцтво про народження (ф. № 103/о) після огляду матері і дитини. Такий огляд можливий, якщо в первинно-обліковій медичній документації жінки, зокрема, в електронній системі охорони здоров’я, наявні відомості, які підтверджують факт вагітності.

Терміни реєстрації

Згідно з Сімейним кодексом України, батьки мусять зареєструвати народження дитини протягом 1 місяця, але вони можуть звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в значно пізніші строки.

У період війни відповідальність за порушення місячного терміну не застосовується.

"Документ, що посвідчує факт народження – принципова деталь для подальшої реєстрації народження дитини. Державна реєстрація народження є безкоштовною", – кажуть у Мін'юсті.

Нагадаємо, в Україні за час війни лікарі прийняли понад 48 тис. пологів. Найбільше малюків народилося на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині. У Києві за 105 днів війни народилось понад 3 тисячі малюків.