Синів більше ніж доньок: у Києві порахували кількість новонароджених під час війни

У Києві за 105 днів війни народилось понад 3 тисячі малюків.

При цьому кількість хлопчиків переважає, повідомляють у Київській міській держадміністрації.

"За період повномасштабної війни у Києві народилося 3145 малюків: 1672 хлопчики та 1473 дівчинки.

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Серед новонароджених – 67 двієнь", – розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Фото: Osons163 / Depositphotos

Він додав, що війна не стала перепоною для створення нових сімей. За 105 днів активних бойових дій на території України у столиці одружилися 5 147 пар.

Загалом в Україні за цей період лікарі прийняли понад 48 тис. пологів. Найбільше малюків народилося на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Нагадаємо, що у МОЗ визначили перелік безкоштовних послуг для новонароджених. Ознайомитись з ним можна тут.

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