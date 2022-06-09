Синів більше ніж доньок: у Києві порахували кількість новонароджених під час війни

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 червня 2022

У Києві за 105 днів війни народилось понад 3 тисячі малюків. 

При цьому кількість хлопчиків переважає, повідомляють у Київській міській держадміністрації.

"За період повномасштабної війни у Києві народилося 3145 малюків: 1672 хлопчики та 1473 дівчинки. 

Серед новонароджених – 67 двієнь", – розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

 Фото: Osons163 / Depositphotos

Він додав, що війна не стала перепоною для створення нових сімей. За 105 днів активних бойових дій на території України у столиці одружилися 5 147 пар.

Загалом в Україні за цей період лікарі прийняли понад 48 тис. пологів. Найбільше малюків народилося на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. 

Нагадаємо, що у МОЗ визначили перелік безкоштовних послуг для новонароджених. Ознайомитись з ним можна тут.

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