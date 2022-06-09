Синів більше ніж доньок: у Києві порахували кількість новонароджених під час війни

У Києві за 105 днів війни народилось понад 3 тисячі малюків.
При цьому кількість хлопчиків переважає, повідомляють у Київській міській держадміністрації.
"За період повномасштабної війни у Києві народилося 3145 малюків: 1672 хлопчики та 1473 дівчинки.
Серед новонароджених – 67 двієнь", – розказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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Він додав, що війна не стала перепоною для створення нових сімей. За 105 днів активних бойових дій на території України у столиці одружилися 5 147 пар.
Загалом в Україні за цей період лікарі прийняли понад 48 тис. пологів. Найбільше малюків народилося на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Нагадаємо, що у МОЗ визначили перелік безкоштовних послуг для новонароджених. Ознайомитись з ним можна тут.
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