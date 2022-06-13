Просто йшли селом: на Чернігівщині росіяни вбили 17-річних братів-близнюків та їхнього друга

На Чернігівщині навесні 2022 року росіяни вбили трьох юнаків, які просто йшли вулицею.

Загинули двоє 17-річних братів-близнюків Євген та Богдан Самодії та їхній 18-річний друг Валентин Якимчук, розповідає авторка блогу "Їх убила Росія" Аліна Боднар.

Трагедія сталася 14 березня у селі Мохнатин. Того дня українські військові атакували колонну російських військ. Їхні машини роз’їхалися щонайближчими селами.

Мохнатин окупанти не займали, лише проїжджали вулицями на танках. Саме в цей час брати разом з другом йшли селом.

Євген та Богдан

"Діти просто йшли дорогою. Рашистам здалося, що вони передають данні про них телефоном. І вистрелили по них", – каже координаторка проєкту "Очі" Ірина Ярошинська.



За словами очевидців, Валентину знесло половину голови, а Євгену вистрілили в груди. Обоє померли на місці.

Богдан отримав поранення у живіт, і коли прибігли сестра та батьки, хлопчик ще був живий. Мати повезла Богдана до Чернігівської дитячої лікарні, але дорогою він помер.

Обидва брата вчилися на електриків, а їхній друг Валентин був студентом Чернігівського університету.

10 червня Богдану та Євгену мало виповнитися по 18 років.

"Діти же просто йшли . Але росіянам не потрібна причина, щоб убивати українців. Росія не дала братам зустріти повноліття. Росіяни забрала життя у них, як іще у сотень українських дітей", – пише Аліна Боднар.