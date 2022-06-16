Тріо "Макроничі": реакції українців на приїзд європолітиків Макрона, Шольца і Драгі

16 червня в Україну приїхали європейські політики: президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр міністр Італії Маріо Драгі.

Також до них доєднався президент Румунії Клаус Йоханніс.

Вони відвідали Ірпінь на Київщині, зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, главою Офісу президента Єрмаком і міністром закордонних справ Кулебою.

У соцмережах набуло популярності фото Макрона, Шольца і Драгі у вагоні спецпотягу "Укрзалізниці" – троє політиків одразу стали героями мемів.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців на приїзд світових лідерів.

Фото: кореспондент RaiNews

Еммануель Макрон і Олаф Шольц тривалий час не наважувалися приїхати в Україну.

Тепер вони разом з Маріо Драгі стали героями мемів через історичну світлину у потязі.

Тут користувачі соцмереж цитують Леся Подерв'янського...

"Макрон – це той типаж, який бере завжди тільки верхню поличку (бо прой*буємо вчасно купити квиток), і на ніч забирає кросівки до себе на гору. Шольц і Драгі - починають мекати ще до того, як відчалює потяг, травлять бородаті анекдоти, вирубаються через годину і люто хропуть", – коментує користувач @antonohaio у Twitter.

Також трьох європолітиків уже прозвали "тріо Макроничі" з посиланням на відомий музичний колектив.

Українці також згадують президенту Франції, як він відзначився скандальними заявами про те, що Владіміру Путіну потрібно "зберегти обличчя".

Зокрема, політик пропонував Україні поступитися територіями агресору.

"Пан Шольц і пан Макрон, які прямо зараз перебувають в Україні, можуть спробувати прислухатися до сирен повітряної тривоги – можливо, в тих звуках буде чутно, які регіони Франції та Німеччини потрібно передати рф, щоб політики змогли не постраждати від ракетних ударів", – написала у Twitter користувачка @Wizard_Severus.

Не забули українці і про те, що президент Франції часто спілкується з диктатором Путіним по телефону.

"Макрон дзвонить путіну сьогодні ввечері: – коханий, ну ти чого, ти нашо запускаєш ракети, поки я в Києві, я ж тебе люблю..." – пише у Twitter користувачка @g_catherine_h.

Макрон ввечері напивається після побаченого в Ірпіні та телефонує путіну — Каретина (@ne_puritanka) June 16, 2022

Фото: Наталія Бушковська/Facebook

Макрон привіз в Київ свій телефон, бо думає, що Зеленський просто не може тепер дзвонити в рф з Київстар — українська Мрія ꑭ call me Ana (@mayzhe_vesna) June 16, 2022

У виданні GamewayUA на візит президента Франції реагують так:

"Макрон і Ко в Ірпені. Це тобі не путіну на телефон наярювати. Ну як там обличчя, зберігається? Дій, дядьку – ще є шанс показати, що Франція на щось реально здатна, окрім весь час "макронити".

Макрон і Ко в Ірпені. Це тобі не путіну на телефон наярювати. Ну як там обличчя, зберігається? Дій, дядьку - ще є шанс показати, що Франція на щось реально здатна, окрім весь час "макронити". pic.twitter.com/f4bA5ngTvu — Інформаційна оборона України (@GamewayUA) June 16, 2022

Водночас канцлера Німеччини Олафа Шольца критикують за гальмування поставок озброєння в Україну.

"Краще б Макрон, Шольц, Драгі і компанія поїхали на похорон Романа Ратушного. Ніж сотий раз фотографуватись на фоні зруйнованих будинків. Побачили б, як це ховати найкращих наших людей. Може б зброя швидше прийшла, і перехотілося б дзвонити Путіну", – написала редакторка "Громадського телебачення" Настя Станко.

Під час візиту європолітиків до Києва у столиці було кілька повітряних тривог.

На це українці реагують так:

макрон позвонив путіну і парішал pic.twitter.com/Rw3CmxmM0V — jekyll 🍀 (@arrieeeeeeel) June 16, 2022

"Повітряна тривога в Києві. Шо, Макрон, будеш з бомбосховища путіну дзвонити? Як там тобі, Шольце в сирому підвалі, в якому році зброю передаси?", – також додає @_farba_.

"На місці Зеленського, поки Шольц та Макрон в Києві, я б включав сирену і зганяв їх в бункер кожні 5 хвилин, поки вони не пришлють зброю, погодять повне нафтове ембарго і видалять телефон Путіна", – підсумовує користувач @ha3ap.

Ось ще трохи мемів, які робили українці про політиків:

Шольц вже в Україні pic.twitter.com/kyWlrotisV — ФОП COVID19🇺🇦🇵🇱 🇬🇧🇺🇲🇨🇦 (@NATObandera) June 16, 2022

Заходиш в плацкарт, а там Шольц з Макроном хавають котлети з круасанами. pic.twitter.com/PUY6QowNsA — Джевелін Байрактарович (@DzevelinB) June 16, 2022

Так враження, що Шольц спішить на електричку на дачу в п’ятницю ввечері після роботи. pic.twitter.com/EjUo7kmGYX — Hanna 🇺🇦 (@8Lemniscate) June 16, 2022