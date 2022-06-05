"Овсяннікова, іди нах*й": реакція українців на можливий приїзд пропагандистки в Україну

Російська пропагандистка та ексредакторка міжнародного відділу "Першого каналу" Марина Овсяннікова повідомила, що відвідала Одесу і Київ.

Вона виклала у соцмережах дописи, де назвала Одесу "рідною" та розповіла про обстріли міст російськими окупантами.

Українці обурилися приїздом росіянки та почали питати Держприкордонслужбу, як Овсяннікова перетнула кордон під час війни.

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Раніше Марина Овсяннікова працювала на "Першому" з 2003 по 2022 рік, але у березні вийшла в студію з антивоєнним плакатом, звільнилась і вже згодом почала просити зняти санкції з РФ.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції суспільства на приїзд пропагандистки до українських міст під час війни.

Фото: сторінка Овсяннікової у Facebook

"Я чекаю на свою акредитацію, аби поїхати на Південь та Схід майже три тижні…У мене немає проблем із законом, я не порушувала професійну етику, не підігравала російській пропаганді…

Тим часом сьогодні вранці пропагандистка маріна овсяннікова повідомляє, що вона в Києві. У день, коли країна, на яку вона системно працювала багато років, випустила по столиці ракети. Ця лярва вбивала українців 8 років. Тепер вона безперешкодно пересувається територією України", – написала журналістка Надія Суха у Facebook.

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"Нєвзорову дають громадянство, овсяннікова гуляє Одесою, а в Києві ставлять виставу булгакова.



Картина називається: в тилу попіднімали голови гниди", – написав користувач @arhy_yanhol.

"Значить, Овсяннікова продовжує десь тусити поблизу. Або, принаймні, писати про це.

Пише у своєму твіттері, що Київ зустрів її чергами на бензин. Вразилася коменданською годиною і "зловєщєй утрєннєй тішиной".

Якщо Овсянніковій хочеться чогось зловєщєго, вона могла б поїхати в город Гусіноозьорск в Бурятії", – написала головна редакторка "Громадського радіо" та одна з номінантів на Премію імені Георгія Ґонґадзе-2022 Тетяна Трощинська.

Туди у пластикових мішках саме привозять російських десантників, додає журналістка.

"Матєрі, стоячи по коліна в болоті біля нужника під бараком, дають інтерв'ю про те, що "нада било асвабаждать, штоб Украина била нормальная страна".

Вона могла б зробити репортаж з Гусіноозьорска. Це її країна і її місце", – пише Трощинська.

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"Овсяннікова, яка з якогось дива мандрує Україною, веде себе як типовий тревел-блогер, що відвідує якусь топову екзотичну країну, описуючи враження.

Чекаю, коли вона напише, що тут очєнь вкусно готовят, але під сирени трохи некомфортно їсти, тому на максимальну оцінку не тягне", – висловився журналіст Роман Голубовський.

"Коригувальниця вогню Овсяннікова прибула на завдання до Одеси", – додав Чорний пастор.

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"Державна прикордонна служба України а можете розказати, чи дійсно Марина Овсяннікова зараз в Україні? Бо з її твіттера здається, що так, але ж раптом це обман? Практивувала людина таке, ну шо ж", – уточнила гостьова редакторка "Громадського радіо" Катерина Мацюпа.

Деякі користувачі також почали жартувати і публікувати меми про пропагандистку:

У відповідь на критику пропагандистка Овсяннікова заявила:

"Українці просто не розуміють, що грають на боці російських спецслужб. Кремль знищив свого ворога руками своїх ворогів".

Цей твіт також не залишили без уваги.

Наприклад, медична журналістка Наталія Бушковська відреагувала на цей закид так:

"Я читаю твіти Овсяннікової і це якесь знущання.

Як це взагалі можливо?".

"Серйозно, овсяннікова приїхала в УКРАЇНУ і наїжджає на УКРАЇНЦІВ

Ідентична ситуація з максімам кацам, лазить по українським каналам пробуючи дати інтерв’ю і при цьому розказує які українці ху*ві", – також написала @Karpatdytya.

Серйозно, овсяннікова приїхала в УКРАЇНУ і наїжджає на УКРАЇНЦІВ

Ти, руснява пропагандиська пизда, абсолютно йобнута?

Ідентична ситуація з максімам кацам, лазить по українським каналам пробуючи дати інтерв’ю і при цьому розказує які українці хуйові

😐 — Фейра🌙 (@Karpatdytya) June 5, 2022

А користувачі @kapitandna та @oreest висловилися коротко:

марина овсянникова – пішла нахуй — о. (@oreest) June 5, 2022

Де Марина Овсяннікова? Версії

Фото: Овсяннікова у Twitter

"100 днів війни…Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами...

Мільйонне місто спорожніло. Майже половина його мешканців – поїхали. Інші – живуть у постійному страху", – написала Марина Овсяннікова у Facebook 3 червня.

А вже два дні потому росіянка виклала відео з Києва з підписом:

"Київ зустрів нас багатогодинними чергами за бензином...Зломовна ранкова тиша, порожні вулиці та виття сирен.

Хочеться плакати від безсилля... чому ми не можемо зупинити все це безумство?".

Засновник Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін виклав три версії того, як Овсянніковій вдалося отримати відео з Києва.

"Вимушений констатувати, що відео на твіттері Овсяннікової дійсно було зняте сьогодні близько 5.30, коли автомобіль червоного кольору з написом PRESS на капоті пересувався вулицею Володимира Брожка у напрямку від урочища Совки до станції метро "Либідська"", – написав експерт.

Близько 9:00-9:30 у коментарях Марина Овсяннікова повідомила, що "вже не в Україні". У дописі вона також додала, що відео було зняте 31 травня.

Однак метадані відео, яке вона розмістила у Twitter, свідчать про те, що відео було зняте 5 червня близько 5:33.

Золотухін припускає три можливих варіанти:

відео було зняте не Овсянніковою і вона взагалі не була в Україні;

вона в Україні, оскільки за три години неможливо подолати 600 кілометрів до кордону;

"хтось навмисне організовує ці провокації, шляхом внесення змін у метадані відеофайлів перед їх публікацією" у Twitter.

"Так чи інакше, щойно ми отримали чергове підтвердження того, що поведінка пані Овсяннікової переповнена брехнею і може бути частиною комплексу спецоперацій проти України", – зауважує Золотухін.

Хто така Марина Овсяннікова?

Нагадаємо, Марина Овсяннікова – російська тележурналістка, яка народилася в Одесі, а працювала у Москві на пропагандистському "Першому каналі" з 2003 по 2022 рік.

14 березня вона влаштувала "антивоєнний протест" нібито на підтримку України.

Під час вечірнього ефіру програми "Врємя" Овсяннікова вибігла у студію з плакатом, на якому були антивоєнні заклики, зокрема англійською мовою.

Згодом вона виклала відео, у якому "вибачилася" за поширення кремлівської пропаганди та закликала зупинити "братовбивчу" війну.

18 березня Овсяннікова звільнилася з "Першого" через "незгоду з редакційною політикою" каналу і влаштувалась у німецьке видання Die Welt.

У своїх дописах та в ефірі іноземних телеканалів Овсяннікова просила зняти санкції з країни-агресора РФ.

Пропрацювавши рупором російської пропаганди понад 19 років, вона мала давати пресконференцію "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда" 1 червня у Києві.

Однак після критики з боку українців інформагентство "Інтерфакс-Україна" скасувало захід з росіянкою, повідомляло видання "Детектор Медіа".

Також директору Інституту журналістики КНУ Володимиру Різуну пропонували посприяти зустрічі студентів із Мариною Овсянніковою та правозахисницею Еммі Карр, повідомляли джерела "Громадського радіо".

Темою лекції мали бути "Сучасні стандарти журналістики, як засіб протидії фейкам та пропаганді в інформаційних війнах", але Володимир Різун відмовився від цього заходу.