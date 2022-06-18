Без урахування України: у світі зафіксували найбільшу кількість дітей-біженців з часів Другої світової

Наприкінці 2021 року 36,5 мільйони дітей у світі через конфлікти, насильство та інші кризи були вимушені покинути свої домівки.

Це найбільша кількість з часів Другої світової війни, йдеться у звіті ЮНІСЕФ.

З них 13,7 млн – діти-біженці і 22,8 млн – внутрішньо переміщені особи через конфлікти та насильство.

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"Ці цифри не включають дітей, які були переміщені внаслідок кліматичних та екологічних потрясінь чи катастроф, а також дітей, які були переміщені у 2022 році, зокрема, внаслідок війни в Україні", – кажуть в організації.

Фото: ЮНІСЕФ

Рекордну кількість переміщених дітей в ЮНІСЕФ вважають прямим наслідком каскадних криз, включаючи гострі та тривалі конфлікти, такі як в Афганістані, нестабільність у таких країнах, як Демократична Республіка Конго чи Ємен, та пов’язані з ними потрясіння, що посилюються наслідками зміни клімату.

За минулий рік у світі кількість переміщених дітей зросла на 2,2 мільйона.

В організації зазначають, що через війну в Україні понад 2 мільйони дітей покинули країну, а 3 мільйони перемістилися всередині країни, і це є вершиною цього рекорду.

Крім того, дітей разом з родинами зі своїх домівок виганяють екстремальні погодні явища, наприклад, посуха на Африканському Рогу та Сахелі та сильні повені в Бангладеш, Індії та Південній Африці.

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У 2021 році 7,3 млн дітей покинули своє місце перебування внаслідок стихійних лих.

Взагалі за останнє десятиліття кількість біженців у світі зросла більш ніж вдвічі, причому діти становлять майже половину загальної кількості.

Більше третини дітей-переміщених осіб живуть у країнах Африки на південь від Сахари (3,9 млн або 36%), одна чверть – у Європі та Центральній Азії (2,6 млн або 25%) і 13% (1,4 млн) – на Близькому Сході та у Північній Африці.

Близько двох третин усіх дітей-біженців навчаються в початковій школі, тоді як лише близько однієї третини підлітків-біженців навчаються в середній школі.

"Діти-біженці можуть зіткнутися з серйозними ризиками для їхнього добробуту та безпеки. Це особливо актуально для сотень тисяч дітей без супроводу дорослих чи розлучених з родинами, які піддаються підвищеному ризику торгівлі людьми, експлуатації, насильства та жорстокого поводження", – говорять в організації.

Діти становлять приблизно 34% виявлених жертв торгівлі людьми у всьому світі.