Звідки українці беруть інформацію в умовах війни? Опитування

Серед українців найпопулярнішим джерелом інформації за останні два місяці є соцмережі, які випередили телебачення.
Такі результати показало опитування громадянської мережі "ОПОРА", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 26 травня 2022 року.
Для отримання інформації соцмережі використовують 76,6% українців, а телебачення – 66,7%.
61,2% українців читають новини з інтернету без використання соцмереж.
Найменше респонденти обирали радіо, його слухають близько 28,4% громадян України, а друковані ЗМІ читають лише 15,7% опитаних.
|Фото: ОПОРА
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Соціологи виявили відмінності у виборі джерел інформації за віком. Понад 92% людей від 18 до 39 років читають новини у соцмережах, так само як і понад 64% споживачів від 40 до 69 років.
Люди старші за 60 років надають перевагу телебаченню як джерелу інформації – 78% та радіо – 36%.
Інтернет без соцмереж для отримання новин використовують понад 60% користувачів від 30 до 59 років, а друковані ЗМІ – понад 20% користувачів від 60 років.
Водночас найбільше українці довіряють інформації з телевізора (60,5%), соцмережам довіряють 54% опитаних, а інтернет-джерелам без врахування соціальних мереж – 49%.
Найменше довіри респонденти мають до радіо (34%) та друкованих ЗМІ (23%), а 5% відповіли, що не довіряють жодному з джерел інформації.
Якими соціальними мережами користуються українці для отримання інформації?
- Telegram – 65,7%,
- YouTube – 61,2%
- Facebook – 57,8
- Viber – 48%
- Instagram – 29,1%
- TikTok – 19,5%
- Twitter – 8,9%
- WhatsApp, Signal тощо – 2%
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Чоловіки частіше звертаються за новинами до YouTube (67,2%), Telegram (63%) та Facebook (54,8%), а найрідше – до TikTok (19,5%) і Twitter (11,8%).
Для жінок більш авторитетними є Telegram (68%), Facebook (62,1%) та YouTube (56%), найменше жінки звертаються як до джерела новин до TikTok (19,5%) та Twitter (6,5%).
Через Viber та Instagram новини отримують 44,5% та 24,6% чоловіків та 51,1% і 32,9% жінок відповідно.
Дослідження опубліковано 1 червня 2022 року.
Його проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Всього опитано 2009 респондентів у віці 18 років і старше, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.