Звідки українці беруть інформацію в умовах війни? Опитування

Серед українців найпопулярнішим джерелом інформації за останні два місяці є соцмережі, які випередили телебачення.

Такі результати показало опитування громадянської мережі "ОПОРА", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 26 травня 2022 року.

Для отримання інформації соцмережі використовують 76,6% українців, а телебачення – 66,7%.

61,2% українців читають новини з інтернету без використання соцмереж.

Найменше респонденти обирали радіо, його слухають близько 28,4% громадян України, а друковані ЗМІ читають лише 15,7% опитаних.

Фото: ОПОРА

Соціологи виявили відмінності у виборі джерел інформації за віком. Понад 92% людей від 18 до 39 років читають новини у соцмережах, так само як і понад 64% споживачів від 40 до 69 років.

Люди старші за 60 років надають перевагу телебаченню як джерелу інформації – 78% та радіо – 36%.

Інтернет без соцмереж для отримання новин використовують понад 60% користувачів від 30 до 59 років, а друковані ЗМІ – понад 20% користувачів від 60 років.

Водночас найбільше українці довіряють інформації з телевізора (60,5%), соцмережам довіряють 54% опитаних, а інтернет-джерелам без врахування соціальних мереж – 49%.

Найменше довіри респонденти мають до радіо (34%) та друкованих ЗМІ (23%), а 5% відповіли, що не довіряють жодному з джерел інформації.

Якими соціальними мережами користуються українці для отримання інформації?

Telegram – 65,7%,

YouTube – 61,2%

Facebook – 57,8

Viber – 48%

Instagram – 29,1%

TikTok – 19,5%

Twitter – 8,9%

WhatsApp, Signal тощо – 2%

Чоловіки частіше звертаються за новинами до YouTube (67,2%), Telegram (63%) та Facebook (54,8%), а найрідше – до TikTok (19,5%) і Twitter (11,8%).

Для жінок більш авторитетними є Telegram (68%), Facebook (62,1%) та YouTube (56%), найменше жінки звертаються як до джерела новин до TikTok (19,5%) та Twitter (6,5%).

Через Viber та Instagram новини отримують 44,5% та 24,6% чоловіків та 51,1% і 32,9% жінок відповідно.

Дослідження опубліковано 1 червня 2022 року.

Його проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Всього опитано 2009 респондентів у віці 18 років і старше, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.