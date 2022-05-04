Найнижчий показник в історії: лише 11% українців сумують за СРСР

На кінець квітня 2022 року в Україні зафіксували найнижчий за історію показник ностальгії людей за колишнім СРСР.

Лише 11% українців сумують за розпадом Радянського Союзу, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"Повномасштабна агресія Росії проти України відчутно вплинула на сприйняття ідеологічних питань, особливо пов’язаних зі "спільною" радянською історією", – кажуть соціологи.

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Вони порівняли ставлення до радянських часів росіян та українців протягом кількох років і помітили протилежні тенденції.

Не жалкують за СРСР абсолютна більшість українців – 87%

В Росії з 2010 року кількість людей, які відчувають ностальгію за СРСР, зростає, а в Україні знижується.

У 2010 році за Радянським Союзом сумували 55% росіян та 46% українців. У 2021 в Росії за СРСР ностальгували 63% громадян. В Україні у 2022 за радянським минулим жалкують лише 11%.

В Росії з 2010 року кількість людей, які відчувають ностальгію за СРСР, зростає, а в Україні знижується

"Таким чином станом на кінець квітня 2022 року в Україні зафіксовано найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР (11%). Не жалкують за ним – абсолютна більшість – 87%", – говорять соціологи.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді встановили пам'ятник "українській бабусі з радянським прапором", але вже 4 травня його прибрали.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 1 тис. респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Терміни проведення: 27 квітня 2022 р.

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