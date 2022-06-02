Що українці думають про "утиски російськомовних" та державну мову? Опитування

Соціологи розпитали українців, що вони думають з приводу мовного питання, зокрема щодо обов’язковості державної мови, прав російськомовних та мов нацменшин.
Більшість опитаних українців вважає, що в Україні не порушуються права ані українськомовних, ані російськомовних, ані носіїв мов нацменшин.
Лише близько 10-12% респондентів вважають, що "права російськомовних" чи меншин в окремих випадках порушуються.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
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Водночас соціологи стверджують, що респонденти, які заявили про "утиски прав", говорили одночасно про всі мовні групи.
"Можна припустити, що цим громадянам притаманне незадоволення іншого характеру (наприклад, соціально-економічного), яке вони висловлюють, відповідаючи на запитання про порушення прав мовних груп.
А отже, це ще один доказ, що порушення мовних прав меншин, яке роздмухує російська пропаганда, є штучним", – наголошують соціологи.
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Загалом питання використання різних мов в Україні вважають одним з найгостріших лише 7% жителів Заходу та Центру України.
Ще близько 16% кажуть, що це питання досить важливе, але в країні є більш актуальні проблеми.
Водночас 70% респондентів не вважають цю проблему гострою.
Близько 28% зазначають, що вона актуальна лише в окремих випадках, а 44% – що проблема використання різних мов взагалі надумана.
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За останній рік сприйняття важливості мовної проблеми знизилося: у 2021-му її вважали актуальною близько 32% респондентів Заходу та Центру країни.
Натомість зараз у респондентів зросла впевненість, що ця проблема надумана (з 27% до 44%).
"Такі результати ще раз доводять, що нібито наявні існуючі мовні протиріччя всередині українського суспільства, які намагається роздмухувати російська пропаганда, насправді є штучними", – наголошують дослідники.
Соціологи розпитали респондентів, як ті ставляться до обов’язкового використання державної мови у сфері обслуговування, а також освіти.
85% мешканців Центру та Заходу України підтримують запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування.
Лише близько 8% виступають проти, а ще 7% – не визначилися.
Порівняно з лютим 2021 року ця ідея здобула більше підтримки: тоді 72% мешканців цих же регіонів підтримували нову норму "мовного закону", а противників було близько 20%.
Однією з важливих змін є те, що мешканці Центрального регіону стали навіть більш консолідованими у підтримці державної мови у сфері обслуговування, аніж мешканці Заходу України, зауважують соціологи.
Серед жителів Центрального регіону 72% цілком підтримують цю ідею, ще 19% – скоріше підтримують.
Водночас серед мешканців Заходу України 58% – цілком підтримують, і ще 23% – скоріше підтримують.
Минулого року мешканці центральних областей були навпаки більш поміркованими.
Також 75% мешканців Центру та Заходу України вважають, що навчання у школах та університетах має здійснюватися лише державною мовою.
Ще близько 15% вважають, що навчання мовами меншин можливе лише на ранніх етапах (у початкових класах).
А ідею дозволити навчання мовами меншин на всіх рівнях підтримують тільки 2% респондентів.
Близько 18% українців у Центрі та на Заході країни могли б підтримати надання офіційного статусу на місцевому рівні іншим мовам, крім української (якщо в їхній місцевості частина мешканців сприймає іншу мову як рідну).
При цьому більшість (62%) розуміє, що це становитиме небезпеку для держави, а тому не підтримує подібні ідеї.
Опитування методом face-to-face було проведене впродовж 7-15 травня 2022 року.
Його провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund.
У дослідженні взяли участь 1000 респондентів з 7 західних та 4 центральних областей України.
Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання.
Для порівняння використали дані опитувань "Демократичних ініціатив" у лютому та грудні 2021 року та лютому 2022 року в тих самих регіонах України.
Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.
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