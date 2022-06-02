Що українці думають про "утиски російськомовних" та державну мову? Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 червня 2022

Соціологи розпитали українців, що вони думають з приводу мовного питання, зокрема щодо обов’язковості державної мови, прав російськомовних та мов нацменшин.

Більшість опитаних українців вважає, що в Україні не порушуються права ані українськомовних, ані російськомовних, ані носіїв мов нацменшин.

Лише близько 10-12% респондентів вважають, що "права російськомовних" чи меншин в окремих випадках порушуються. 

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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 Фото: olesiabilkei/Depositphotos

Водночас соціологи стверджують, що респонденти, які заявили про "утиски прав", говорили одночасно про всі мовні групи.

"Можна припустити, що цим громадянам притаманне незадоволення іншого характеру (наприклад, соціально-економічного), яке вони висловлюють, відповідаючи на запитання про порушення прав мовних груп. 

А отже, це ще один доказ, що порушення мовних прав меншин, яке роздмухує російська пропаганда, є штучним", – наголошують соціологи.

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Загалом питання використання різних мов в Україні вважають одним з найгостріших лише 7% жителів Заходу та Центру України. 

Ще близько 16% кажуть, що це питання досить важливе, але в країні є більш актуальні проблеми. 

Водночас 70% респондентів не вважають цю проблему гострою.

Близько 28% зазначають, що вона актуальна лише в окремих випадках, а 44% – що проблема використання різних мов взагалі надумана.

 

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За останній рік сприйняття важливості мовної проблеми знизилося: у 2021-му її вважали актуальною близько 32% респондентів Заходу та Центру країни. 

Натомість зараз у респондентів зросла впевненість, що ця проблема надумана (з 27% до 44%). 

"Такі результати ще раз доводять, що нібито наявні існуючі мовні протиріччя всередині українського суспільства, які намагається роздмухувати російська пропаганда, насправді є штучними", – наголошують дослідники.

Соціологи розпитали респондентів, як ті ставляться до обов’язкового використання державної мови у сфері обслуговування, а також освіти.

85% мешканців Центру та Заходу України підтримують запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування. 

Лише близько 8% виступають проти, а ще 7% – не визначилися. 

 

Порівняно з лютим 2021 року ця ідея здобула більше підтримки: тоді 72% мешканців цих же регіонів підтримували нову норму "мовного закону", а противників було близько 20%.

Однією з важливих змін є те, що мешканці Центрального регіону стали навіть більш консолідованими у підтримці державної мови у сфері обслуговування, аніж мешканці Заходу України, зауважують соціологи. 

Серед жителів Центрального регіону 72% цілком підтримують цю ідею, ще 19% – скоріше підтримують.

Водночас серед мешканців Заходу України 58% – цілком підтримують, і ще 23% – скоріше підтримують. 

Минулого року мешканці центральних областей були навпаки більш поміркованими.

 

Також 75% мешканців Центру та Заходу України вважають, що навчання у школах та університетах має здійснюватися лише державною мовою

Ще близько 15% вважають, що навчання мовами меншин можливе лише на ранніх етапах (у початкових класах).

А ідею дозволити навчання мовами меншин на всіх рівнях підтримують тільки 2% респондентів. 

 

Близько 18% українців у Центрі та на Заході країни могли б підтримати надання офіційного статусу на місцевому рівні іншим мовам, крім української (якщо в їхній місцевості частина мешканців сприймає іншу мову як рідну). 

При цьому більшість (62%) розуміє, що це становитиме небезпеку для держави, а тому не підтримує подібні ідеї. 

 

Опитування методом face-to-face було проведене  впродовж 7-15 травня 2022 року.

Його провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund. 

У дослідженні взяли участь 1000 респондентів з 7 західних та 4 центральних областей України. 

Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. 

Для порівняння використали дані опитувань "Демократичних ініціатив" у лютому та грудні 2021 року та лютому 2022 року в тих самих регіонах України. 

Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%. 

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