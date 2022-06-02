Що українці думають про "утиски російськомовних" та державну мову? Опитування

Соціологи розпитали українців, що вони думають з приводу мовного питання, зокрема щодо обов’язковості державної мови, прав російськомовних та мов нацменшин.

Більшість опитаних українців вважає, що в Україні не порушуються права ані українськомовних, ані російськомовних, ані носіїв мов нацменшин.

Лише близько 10-12% респондентів вважають, що "права російськомовних" чи меншин в окремих випадках порушуються.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Водночас соціологи стверджують, що респонденти, які заявили про "утиски прав", говорили одночасно про всі мовні групи.

"Можна припустити, що цим громадянам притаманне незадоволення іншого характеру (наприклад, соціально-економічного), яке вони висловлюють, відповідаючи на запитання про порушення прав мовних груп.

А отже, це ще один доказ, що порушення мовних прав меншин, яке роздмухує російська пропаганда, є штучним", – наголошують соціологи.

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Загалом питання використання різних мов в Україні вважають одним з найгостріших лише 7% жителів Заходу та Центру України.

Ще близько 16% кажуть, що це питання досить важливе, але в країні є більш актуальні проблеми.

Водночас 70% респондентів не вважають цю проблему гострою.

Близько 28% зазначають, що вона актуальна лише в окремих випадках, а 44% – що проблема використання різних мов взагалі надумана.

За останній рік сприйняття важливості мовної проблеми знизилося: у 2021-му її вважали актуальною близько 32% респондентів Заходу та Центру країни.

Натомість зараз у респондентів зросла впевненість, що ця проблема надумана (з 27% до 44%).

"Такі результати ще раз доводять, що нібито наявні існуючі мовні протиріччя всередині українського суспільства, які намагається роздмухувати російська пропаганда, насправді є штучними", – наголошують дослідники.

Соціологи розпитали респондентів, як ті ставляться до обов’язкового використання державної мови у сфері обслуговування, а також освіти.

85% мешканців Центру та Заходу України підтримують запровадження обов’язкового використання державної української мови у сфері обслуговування.

Лише близько 8% виступають проти, а ще 7% – не визначилися.

Порівняно з лютим 2021 року ця ідея здобула більше підтримки: тоді 72% мешканців цих же регіонів підтримували нову норму "мовного закону", а противників було близько 20%.

Однією з важливих змін є те, що мешканці Центрального регіону стали навіть більш консолідованими у підтримці державної мови у сфері обслуговування, аніж мешканці Заходу України, зауважують соціологи.

Серед жителів Центрального регіону 72% цілком підтримують цю ідею, ще 19% – скоріше підтримують.

Водночас серед мешканців Заходу України 58% – цілком підтримують, і ще 23% – скоріше підтримують.

Минулого року мешканці центральних областей були навпаки більш поміркованими.

Також 75% мешканців Центру та Заходу України вважають, що навчання у школах та університетах має здійснюватися лише державною мовою.

Ще близько 15% вважають, що навчання мовами меншин можливе лише на ранніх етапах (у початкових класах).

А ідею дозволити навчання мовами меншин на всіх рівнях підтримують тільки 2% респондентів.

Близько 18% українців у Центрі та на Заході країни могли б підтримати надання офіційного статусу на місцевому рівні іншим мовам, крім української (якщо в їхній місцевості частина мешканців сприймає іншу мову як рідну).

При цьому більшість (62%) розуміє, що це становитиме небезпеку для держави, а тому не підтримує подібні ідеї.

Опитування методом face-to-face було проведене впродовж 7-15 травня 2022 року.

Його провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund.

У дослідженні взяли участь 1000 респондентів з 7 західних та 4 центральних областей України.

Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Для порівняння використали дані опитувань "Демократичних ініціатив" у лютому та грудні 2021 року та лютому 2022 року в тих самих регіонах України.

Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.