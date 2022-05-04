В Україні після нападу РФ різко змінилося ставлення до 9 травня – опитування

Наразі лише 34% українців вважають 9 травня святом, яке має "значимий особистий символізм".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

80% впевнені, що 9-го травня українці мають святкувати не День Перемоги, а День пам’яті жертв другої світової війни.

Реклама:

Соціологи фіксують кардинальні зміни у поглядах українців, які сталися у 2022 році.

Наразі лише 34% українців вважають 9 травня святом, яке має "значимий особистий символізм"

"До 2022 року це свято абсолютною більшістю (80%) дорослого населення сприймалося як таке, що має значимий особистий символізм.

У 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36%), або ж буденності (23%)", – кажуть автори опитування.

80% впевнені, що 9-го травня українці мають святкувати не День Перемоги, а День пам’яті жертв другої світової війни

Утім, 78% українців високо оцінюють внесок нашого народу у перемогу над фашизмом.

67% переконані, що перемогти гітлерівську Німеччину вдалося саме завдяки Україні.

Про Росію такої думки 23%, про Білорусь – 24%, а про інші країни СРСР – 21%.

Реклама:

78% українців високо оцінюють внесок нашого народу у перемогу над фашизмом

Внесок в перемогу союзників – США та Великої Британії – вважають вирішальним 30-27%.

44% респондентів впевнені, що українці у складі радянської армії, воювали за свою землю, 39% вважають, що вони захищали саме радянську батьківщину.

7% кажуть, що українці звільняли Європу і лише 3% переконані, що вони воювали за Сталіна.

Проти демонтажу пам’ятників, пов’язаних з історією Другої світової війни, виступають 40% опитаних.

Підтримують цю ініціативу – 19%, нейтрально ставляться до неї – 36%.

В цілому, у суспільстві домінує позитивне ставлення до воїнів радянської армії, які воювали з фашизмом (85%) та воїнів УПА (71%).

Хоча в цьому питанні спостерігаються серйозні регіональні розбіжності. На сході України до воїнів УПА повністю позитивно ставляться лише 18%, водночас, на заході цей показник складає 60%.

Що дійсно об’єднує українців, так це ставлення до воїнів ЗСУ, які зараз боронять нашу землю від російських окупантів.

Що дійсно об’єднує українців, так це ставлення до воїнів ЗСУ, які зараз боронять нашу землю від російських окупантів

Їх підтримують 89% українців, при чому цей показник однаково високий, як на сході, так і на заході. 7% ставляться до них скоріше позитивно, ніж навпаки, 2% не визначилися і лише 1% заявили про негативне ставлення до українських воїнів.

В опитуванні, яке проводилося 27 квітня 2022 , взяли участь 1 тис. респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.