В Україні після нападу РФ різко змінилося ставлення до 9 травня – опитування

Наразі лише 34% українців вважають 9 травня святом, яке має "значимий особистий символізм".
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
80% впевнені, що 9-го травня українці мають святкувати не День Перемоги, а День пам’яті жертв другої світової війни.
Соціологи фіксують кардинальні зміни у поглядах українців, які сталися у 2022 році.
|Наразі лише 34% українців вважають 9 травня святом, яке має "значимий особистий символізм"
"До 2022 року це свято абсолютною більшістю (80%) дорослого населення сприймалося як таке, що має значимий особистий символізм.
У 2022 році для значної частини опитаних воно перейшло у розряд пережитків минулого (36%), або ж буденності (23%)", – кажуть автори опитування.
|80% впевнені, що 9-го травня українці мають святкувати не День Перемоги, а День пам’яті жертв другої світової війни
Утім, 78% українців високо оцінюють внесок нашого народу у перемогу над фашизмом.
67% переконані, що перемогти гітлерівську Німеччину вдалося саме завдяки Україні.
Про Росію такої думки 23%, про Білорусь – 24%, а про інші країни СРСР – 21%.
|78% українців високо оцінюють внесок нашого народу у перемогу над фашизмом
Внесок в перемогу союзників – США та Великої Британії – вважають вирішальним 30-27%.
44% респондентів впевнені, що українці у складі радянської армії, воювали за свою землю, 39% вважають, що вони захищали саме радянську батьківщину.
7% кажуть, що українці звільняли Європу і лише 3% переконані, що вони воювали за Сталіна.
Проти демонтажу пам’ятників, пов’язаних з історією Другої світової війни, виступають 40% опитаних.
Підтримують цю ініціативу – 19%, нейтрально ставляться до неї – 36%.
В цілому, у суспільстві домінує позитивне ставлення до воїнів радянської армії, які воювали з фашизмом (85%) та воїнів УПА (71%).
Хоча в цьому питанні спостерігаються серйозні регіональні розбіжності. На сході України до воїнів УПА повністю позитивно ставляться лише 18%, водночас, на заході цей показник складає 60%.
Що дійсно об’єднує українців, так це ставлення до воїнів ЗСУ, які зараз боронять нашу землю від російських окупантів.
|Що дійсно об’єднує українців, так це ставлення до воїнів ЗСУ, які зараз боронять нашу землю від російських окупантів
Їх підтримують 89% українців, при чому цей показник однаково високий, як на сході, так і на заході. 7% ставляться до них скоріше позитивно, ніж навпаки, 2% не визначилися і лише 1% заявили про негативне ставлення до українських воїнів.
В опитуванні, яке проводилося 27 квітня 2022 , взяли участь 1 тис. респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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