Які свої права українці вважають найважливішими? Опитування

Більшість українців вважає захист свого життя – основним правом, яке гарантоване Конституцією України.

Найважливішим його вважають 58% українців. Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у травні.

Серед інших прав також виділили:

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свободу слова – 32%;

особисту недоторканість – 30%;

право на працю – 27%;

право на соціальний захист – 25%;

право на власність – 21%;

право на пересування – 14%;

судовий захист – 13%;

право на освіту – 11%;

на безпечне довкілля – 8%;

свободу віросповідання – 7%;

на підприємницьку діяльність – 6%.

Фото: Denisfilm /Depositphotos

Також 90% респондентів вважають, що свобода є однією з головних цінностей українців.

Від початку повномасштабної війни серед українців важливішим стало питання безпеки життя (52%) та захисту від тероризму і військових загроз (52%). Ці фактори очолюють рейтинг складових у сфері особистої безпеки.

Водночас для українців також є важливим соціальний захист – для 20% опитаних.

Важливою складовою безпеки на думку респондентів є і боротьба з корупцією і контрабандою (18%).

Також частина українців виділяють захист здоров’я – 17%, захист прав людини – 13%, при цьому екологія важлива лише для 5% опитуваних.

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Соціологічне опитування проводилося 16 травня 2022 року.

У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 3,5%.