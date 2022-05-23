Які свої права українці вважають найважливішими? Опитування

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 травня 2022

Більшість українців вважає захист свого життя – основним правом, яке гарантоване Конституцією України.

Найважливішим його вважають 58% українців. Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у травні. 

Серед інших прав також виділили: 

  • свободу слова – 32%;
  • особисту недоторканість – 30%;
  • право на працю – 27%;
  • право на соціальний захист – 25%;
  • право на власність – 21%;
  • право на пересування – 14%; 
  • судовий захист – 13%;
  • право на освіту – 11%;
  • на безпечне довкілля – 8%;
  • свободу віросповідання – 7%;
  • на підприємницьку діяльність – 6%.
Фото:Denisfilm/Depositphotos

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Також 90% респондентів вважають, що свобода є однією з головних цінностей українців.

Від початку повномасштабної війни серед українців важливішим стало питання безпеки життя (52%) та захисту від тероризму і військових загроз (52%). Ці фактори очолюють рейтинг складових у сфері особистої безпеки.

Водночас для українців також є важливим соціальний захист – для 20% опитаних.

Важливою складовою безпеки на думку респондентів є і боротьба з корупцією і контрабандою (18%).

Також частина українців виділяють захист здоров’я – 17%, захист прав людини – 13%, при цьому екологія важлива лише для 5% опитуваних.

Соціологічне опитування проводилося 16 травня 2022 року. 

У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). 

Помилка репрезентативності дослідження не більше 3,5%.




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