У Запорізькій області коза випадково "знешкодила" кількох окупантів

У селі Кінські Роздори що у Запорізькій області коза травмувала кількох військових РФ, зачепивши їхні ж "розтяжки" з гранатами.

Курйозний випадок трапився в місцевій лікарні, розповіли в Головному управлінні розвідки.

Усього на території медичного закладу в Кінських Роздорах розмістились 40 окупантів.

Військові РФ встановили "кругову оборону" і по периметру лікарні розставили вибухові пристрої у вигляді "розтяжок".

Фото: whitewizzard /Depositphotos





Окупанти пошкодували про це після того, як до лікарні завітала коза із сусіднього господарства.

Перелякана тварина хаотично пересувалась територією і випадково "знешкодила" декілька гранат.

Через це спрацювала ланцюгова реакція і кілька російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Чи залишилась коза живою після цього наразі невідомо.