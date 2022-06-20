У Запорізькій області коза випадково "знешкодила" кількох окупантів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 червня 2022

У селі Кінські Роздори що у Запорізькій області коза травмувала кількох військових РФ, зачепивши їхні ж "розтяжки" з гранатами.

Курйозний випадок трапився в місцевій лікарні, розповіли в Головному управлінні розвідки.

Усього на території медичного закладу в Кінських Роздорах розмістились 40 окупантів.

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Військові РФ встановили "кругову оборону" і по периметру лікарні розставили вибухові пристрої у вигляді "розтяжок".

Фото: whitewizzard/Depositphotos

Окупанти пошкодували про це після того, як до лікарні завітала коза із сусіднього господарства.

Перелякана тварина хаотично пересувалась територією і випадково "знешкодила" декілька гранат.

Через це спрацювала ланцюгова реакція і кілька російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Чи залишилась коза живою після цього наразі невідомо.

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