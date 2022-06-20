У Запорізькій області коза випадково "знешкодила" кількох окупантів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
43386
20 червня 2022

У селі Кінські Роздори що у Запорізькій області коза травмувала кількох військових РФ, зачепивши їхні ж "розтяжки" з гранатами.

Курйозний випадок трапився в місцевій лікарні, розповіли в Головному управлінні розвідки.

Усього на території медичного закладу в Кінських Роздорах розмістились 40 окупантів.

Військові РФ встановили "кругову оборону" і по периметру лікарні розставили вибухові пристрої у вигляді "розтяжок".

Фото: whitewizzard/Depositphotos

Окупанти пошкодували про це після того, як до лікарні завітала коза із сусіднього господарства.

Перелякана тварина хаотично пересувалась територією і випадково "знешкодила" декілька гранат.

Через це спрацювала ланцюгова реакція і кілька російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Чи залишилась коза живою після цього наразі невідомо.

Читайте також: Щоб не плакать, ми сміялись: добірка мемів про Путіна, війну і ЗСУ




 26318
Подорожі

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Олена Барсукова
 18387
Здоров'я

Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни

Ольга Гетьманець
 9335
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

"Боюся, що тата вб'ють на війні". Як говорити з дитиною про страхи і допомогти сприйняти реальність

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Подорожі

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Олена Барсукова
У Запорізькій області коза випадково "знешкодила" кількох окупантів
В Україні створять національну програму психічного здоров'я
Освітяни скаржаться на невиплату зарплат: освітній омбудсмен винуватить місцеву владу
Шкарлет назвав кількість педагогів із профтехосвіти, які захищають Україну в лавах ЗСУ
У Мелітополі 90% освітян відмовились від співпраці з російськими окупантами – мер
Здоров'я

Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни

Ольга Гетьманець
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

"Боюся, що тата вб'ють на війні". Як говорити з дитиною про страхи і допомогти сприйняти реальність

Вікторія Андрєєва