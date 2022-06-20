У Запорізькій області коза випадково "знешкодила" кількох окупантів

У селі Кінські Роздори що у Запорізькій області коза травмувала кількох військових РФ, зачепивши їхні ж "розтяжки" з гранатами.
Курйозний випадок трапився в місцевій лікарні, розповіли в Головному управлінні розвідки.
Усього на території медичного закладу в Кінських Роздорах розмістились 40 окупантів.
Військові РФ встановили "кругову оборону" і по периметру лікарні розставили вибухові пристрої у вигляді "розтяжок".
|Фото: whitewizzard/Depositphotos
Окупанти пошкодували про це після того, як до лікарні завітала коза із сусіднього господарства.
Перелякана тварина хаотично пересувалась територією і випадково "знешкодила" декілька гранат.
Через це спрацювала ланцюгова реакція і кілька російських військових отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Чи залишилась коза живою після цього наразі невідомо.
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