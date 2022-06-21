Шукав кращого життя. Пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб втік до Польщі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
26757
21 червня 2022

Стів – бельгійська вівчарка, яка тричі втекла від білоруських прикордонників до Польщі. 

Четверта спроба була вдалою, повідомляє видання Polsat News. 

"Дезертир" – не дуже гарний термін, хоча треба сказати: він дезертирував зі служби", – каже волонтерка Агнешка Заворська.

Світ патрулював польсько-білоруський кордон у Біловежі. Намагався втекти, але його тричі вертали польські прикордонники своїм білоруським колегам. Проте пес знову і знову йшов через ліс до іншої країни.

 Фото: Cynoclub / Depositphotos

Це нестандартна ситуація, коли службовий пес покидає свого провідника. Але, як з'ясували волонтери, Стів був дуже худим, мав проблеми зі шкірою.

Читай також:

Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості і шукає диверсантів
Київська митниця орендувала службового собаку за 1,2 гривні в рік

"Наскільки нам відомо, ці собаки, ймовірно, не отримували їжі, тільки хліб з водою", – сказала Агнешка. 

Вона додала, що собаку били ногами, якщо вона не виконувала інструкції.

У свої 8 років Стів вже фактично "пенсіонер". Тому його врешті решт лишили у кутку ветеранів в Польщі. 

"Він вирішив спробувати краще життя, як бачите, йому це вдалося. Він задоволений, він з нами порозумівся", – додала волонтерка.




 30457
Суспільство

"Добрий ранок" під дулом автомата: як росіяни кошмарять легендарну Чорнобаївку

Еліна Коновалюк
 36634
Подорожі

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Олена Барсукова
 19127
Здоров'я

Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни

Ольга Гетьманець

Головне на сайті


Суспільство

"Добрий ранок" під дулом автомата: як росіяни кошмарять легендарну Чорнобаївку

Еліна Коновалюк
У Львові мама загиблого воїна Артема Димида заспівала сину останню колискову. ВІДЕО
Шукав кращого життя. Пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб втік до Польщі
Національний музей історії України оголосив 21 червня Днем пекторалі
Для дітей з України спростять візові правила в'їзду до Великої Британії
Бренд "Дія" – у шортлисті престижної нагороди "Каннські леви 2022"
Подорожі

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Олена Барсукова
Здоров'я

Вони рятували життя, а Росія їх вбила. Історії медиків, які стали жертвами війни

Ольга Гетьманець