Шукав кращого життя. Пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб втік до Польщі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 червня 2022

Стів – бельгійська вівчарка, яка тричі втекла від білоруських прикордонників до Польщі. 

Четверта спроба була вдалою, повідомляє видання Polsat News. 

"Дезертир" – не дуже гарний термін, хоча треба сказати: він дезертирував зі служби", – каже волонтерка Агнешка Заворська.

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Світ патрулював польсько-білоруський кордон у Біловежі. Намагався втекти, але його тричі вертали польські прикордонники своїм білоруським колегам. Проте пес знову і знову йшов через ліс до іншої країни.

 Фото: Cynoclub / Depositphotos

Це нестандартна ситуація, коли службовий пес покидає свого провідника. Але, як з'ясували волонтери, Стів був дуже худим, мав проблеми зі шкірою.

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"Наскільки нам відомо, ці собаки, ймовірно, не отримували їжі, тільки хліб з водою", – сказала Агнешка. 

Вона додала, що собаку били ногами, якщо вона не виконувала інструкції.

У свої 8 років Стів вже фактично "пенсіонер". Тому його врешті решт лишили у кутку ветеранів в Польщі. 

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"Він вирішив спробувати краще життя, як бачите, йому це вдалося. Він задоволений, він з нами порозумівся", – додала волонтерка.


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