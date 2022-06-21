Шукав кращого життя. Пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб втік до Польщі

Стів – бельгійська вівчарка, яка тричі втекла від білоруських прикордонників до Польщі.
Четверта спроба була вдалою, повідомляє видання Polsat News.
"Дезертир" – не дуже гарний термін, хоча треба сказати: він дезертирував зі служби", – каже волонтерка Агнешка Заворська.
Світ патрулював польсько-білоруський кордон у Біловежі. Намагався втекти, але його тричі вертали польські прикордонники своїм білоруським колегам. Проте пес знову і знову йшов через ліс до іншої країни.
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Це нестандартна ситуація, коли службовий пес покидає свого провідника. Але, як з'ясували волонтери, Стів був дуже худим, мав проблеми зі шкірою.
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"Наскільки нам відомо, ці собаки, ймовірно, не отримували їжі, тільки хліб з водою", – сказала Агнешка.
Вона додала, що собаку били ногами, якщо вона не виконувала інструкції.
У свої 8 років Стів вже фактично "пенсіонер". Тому його врешті решт лишили у кутку ветеранів в Польщі.
"Він вирішив спробувати краще життя, як бачите, йому це вдалося. Він задоволений, він з нами порозумівся", – додала волонтерка.