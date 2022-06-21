Шукав кращого життя. Пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб втік до Польщі

Стів – бельгійська вівчарка, яка тричі втекла від білоруських прикордонників до Польщі.

Четверта спроба була вдалою, повідомляє видання Polsat News.

"Дезертир" – не дуже гарний термін, хоча треба сказати: він дезертирував зі служби", – каже волонтерка Агнешка Заворська.

Світ патрулював польсько-білоруський кордон у Біловежі. Намагався втекти, але його тричі вертали польські прикордонники своїм білоруським колегам. Проте пес знову і знову йшов через ліс до іншої країни.

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Це нестандартна ситуація, коли службовий пес покидає свого провідника. Але, як з'ясували волонтери, Стів був дуже худим, мав проблеми зі шкірою.

"Наскільки нам відомо, ці собаки, ймовірно, не отримували їжі, тільки хліб з водою", – сказала Агнешка.

Вона додала, що собаку били ногами, якщо вона не виконувала інструкції.

У свої 8 років Стів вже фактично "пенсіонер". Тому його врешті решт лишили у кутку ветеранів в Польщі.

"Він вирішив спробувати краще життя, як бачите, йому це вдалося. Він задоволений, він з нами порозумівся", – додала волонтерка.