"Повернись живим" отримав право купляти військові товари з-за кордону

"Повернись живим" став першим в Україні благодійним фондом, який отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону.
Про це повідомили у фонді.
"З кінця березня фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України", – каже юристка фонду Руслана Величко.
Тепер благодійники можуть передавати на фронт не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн.
|Тепер благодійники можуть передавати на фронт засоби "активного ураження" з-за кордону
Цей статус також дає право представникам фонду купувати у виробників відповідні товари без посередників, що не тільки буде дешевше, але й убезпечить від закупівлі неякісного товару від недобросовісних продавців.
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"Звісно, основну увагу ми будемо концентрувати саме на летальному озброєнні, яке посилить наші Збройні Сили.
Ми готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу", – говорять у фонді.
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Наразі благодійники вже реалізують угоди на загальну суму близько 20 млн доларів.