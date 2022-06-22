"Повернись живим" отримав право купляти військові товари з-за кордону

"Повернись живим" став першим в Україні благодійним фондом, який отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону.

Про це повідомили у фонді.

"З кінця березня фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України", – каже юристка фонду Руслана Величко.

Тепер благодійники можуть передавати на фронт не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн.

Тепер благодійники можуть передавати на фронт засоби "активного ураження" з-за кордону

Цей статус також дає право представникам фонду купувати у виробників відповідні товари без посередників, що не тільки буде дешевше, але й убезпечить від закупівлі неякісного товару від недобросовісних продавців.

"Звісно, основну увагу ми будемо концентрувати саме на летальному озброєнні, яке посилить наші Збройні Сили.

Ми готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу", – говорять у фонді.

Наразі благодійники вже реалізують угоди на загальну суму близько 20 млн доларів.