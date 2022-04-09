"Твоя рука буде рукою надії": донька вбитої в Бучі жінки відкрила благодійний фонд на її честь

Світлина з рукою вбитої жінки з яскраво-червоним свіжим манікюром в Бучі облетіла Україну та світ.

53-річну загиблу Ірину Фількіну впізнала на фото її викладачка, візажистка з Гостомеля Анастасія Субачова.

Донька Ірини – Ольга вирішила заснувати благодійний фонд на честь своєї матері.

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"Тепер твоя рука, мамо, буде рукою надії для всіх дітей України", – зазначила засновниця фонду у першій публікації на сторінці фонду в Instagram.

Він називатиметься "Mama Ira" та допомагатиме дітям, які втратили батьків через війну.

Bumble-Dee / Unsplash

"Мам, ти дала мені стільки любові, вклала стільки сил, що я просто не маю права не показати її світу.

Тому я вирішила відкрити ФОНД твоєї пам'яті. Так я буду знати, що ти є не тільки в моїй голові. Ти в серці.

Доки моє буде жити, воно буде ділитися зі світом тією любов'ю, що ти в нього вклала", – пише донька загиблої.

Ольга зазначає, що метою є допомога дітям, які втратили батьків чи постраждали від війни в Україні. Вона скерує усі сили та кошти, щоб вони могли отримати кваліфіковану допомогу.

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"Поки наші військові боронять країну, ми з вами можемо зберегти найцінніше – дітей, та допомогти їм повірити в майбутнє", – додає вона.

Жінка зараз організовує роботу фонду, залучає фахівців та донаторів.

Для дітей, які потребують допомоги вже працює чат-бот у Telegram – @remember_me_now_bot. Усі звернення до нього є абсолютно анонімними.

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