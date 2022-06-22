Трупи залишають у магазинах і на смітниках, а містянам загрожують смерті від інфекцій – мер Маріуполя

В окупованому Маріуполі цього літа можуть бути спалахи інфекційних хвороб, зокрема холери, через які можуть померти тисячі людей.

Про це заявив під час брифінгу мер міста Вадим Бойченко.

"Ми стоїмо на порозі дуже складної епідемічної ситуації. В місті з лютого 2022 року не працює система збору сміття та каналізація.

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Також у місті величезна кількість стихійних поховань: у дворах та парках. І вся ця суміш сміття, поховань, каналізації рухається в бік річок та річок, отруєю колодязі і криниці, де мешканці вимушені брати воду", – говорить він.

Це фото на каналі окупаційної влади підписали: "Допомога Санкт-Петербурга у відновленні міста"

За словами мера, наразі у місті залишається приблизно 100 тисяч населення.

Окупаційна влада заявила, що зачинила місто на карантин та обмежила доступ до моря і річок, а також розробила методичку про те, що люди мають обробляти продукти харчування кип’яченою водою.

"Сьогодні наші лікарі б’ють на сполох і кажуть, що цього літа будуть спалахи таких хвороб, як холера, і ми бачмо, що для цього є всі передумови. Ці хвороби можуть забрати тисячі життів", – каже Вадим Бойченко.

Також міський голова зазначив, що тіла загиблих окупанти звозять у так звані морги, які розташовані у колишніх магазинах.

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"Я вчора спілкувався з місцевим мешканцем. Він каже, що головне зараз для маріупольців, це добути їжу та воду. Там скрізь чути запах смерті.

У колишньому гіпермаркеті "Метро" роздають гуманітарку, а поруч стоїть магазин, де вони створили морг. Там їжа, тут морг", – говорить мер.

За словами Бойченка, зараз окупанти продовжують розбирати завали зруйнованих будинків, а знайдені там тіла разом з уламками вивозять на смітники.

"В місті від цілих вулиць залишився лише попіл. Ось вони зараз руйнують ті завали. Раніше витягували тіла і ховали у братських могилах, щоб показати іноземним інформагентствам. А тепер вже вивозять будівлі разом з загиблими у сміття", – каже Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі люди через нестачу води змушені набирати її з калюж після поривів. Раніше регіональна директорка з надзвичайних ситуацій ВООЗ Доріт Ніцан заявила, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, зокрема холери.