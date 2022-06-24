"Тероризм" за псування майна: кримчанину Богдану Зізі намагаються змінити статтю за акцію непокори

Окупаційна влада в Криму продовжує судовий процес проти активіста Богдана Зізи. 16 травня 2022 року він вчинив акцію протесту у Євпаторії – облив синьою і жовтою фарбою фасад міської адміністрації. А тоді кинув пляшку із запальною сумішшю, але будівля не спалахнула.

Хлопця арештували того ж дня за політичною статтею, яка не передбачає утримування під вартою. Але у ФСБ на Богдана готують звинувачення за статтею у тероризмі.

Сестра Олександра Баркова повідомила у коментарі для "УП.Життя", що брат наразі перебуває у відносній безпеці у Сімферопольському СІЗО. Його тримають у задовільних умовах, не знущаються та не б'ють.

Лишили під вартою і внесли до списку терористів

У витягу з протоколу судового засідання Євпаторійського суду від 2 червня зазначено, що рішення про арешт залишається в силі. Крім того, в документі вказана лише стаття про псування майна.

Скрин з сайту суду з витягом

Правозахисники переконанні, що це лише привід для тримання активіста під вартою. Зв'язок з Богданом тримають завдяки листам, які дозволено писати.

22 травня Зіза розказав одному з друзів, що його заарештували на 2 місяці до 16 липня. А ще, що звинувачують у підготовці умисного пошкодження чи знищення майна.

"Оскільки мій початковий умисел не відповідає тому, що передбачає стаття, я намагатимуся домогтися умовного терміну. Переживаю, що проти мене сильно гратиме політичний контекст скоєного, бо зараз тут, окрім справді небезпечних злочинців, мене оточують навіть засуджені за репости, які позбавлені волі на строк більше одного року (!)", – пояснив хлопець.

Частина листа Богдана. Фото з архіву Олександри Баркової

Але Олександра Баркова наголошує, що брату інкримінують статтю про заклик до тероризму, яка передбачає 15 років.

"В тексті цієї статті кримінального кодексу написано, що людина має закликати до насилля. Тому Богдан навіть в рамках російських законів не може бути терористом, бо його акція була навпаки – закликом припинити війну.

Проте Росфінмоніторинг вже вніс його в базу терористів та екстремістів РФ", – зазначає Олександра.

Вона додає, що вийти зі списку дуже складно, закон РФ не передбачає такої можливості.

Скриншот сайту Росфінмоніторинга

Прокурорка справи Швайкіна Ірина, між іншим, перебуває у базі "Миротворець" за зраду України.

Незалежний та державні адвокати

Наразі держава призначила Богдану нового адвоката – Світлану Якубовську, бо попередні відмовились захищати активіста.

Вона намагається змінити звинувачення з тероризму на статтю про вандалізм, яка передбачає штраф, обов'язкові роботи або арешт на три місяці.

Але рідні та родичі хочуть домогтися, щоб ув'язненому Богдану Зізі надали незалежного адвоката, якого до нього досі не пускають.

"Перший незалежний адвокат, який намагався пробитися до нього в СІЗО, спершу отримав відмову від керівництва на кшталт "його тут немає". Потім сказали, що Богдан десь на слідчих діях, згодом – що він відмовився від будь-якого захисту.

Але це не так. Ми писали йому лист, і у відповіді чітко написано зворотне", – розповідає Олександра.

У листі він написав: "У мене є призначений адвокат, але я бачився з ним поки що лише один раз, тому не можу бути в ньому впевнений".

Богдан Зіза. Фото з його Instagram

Усі ці документи Олександра та друзі вже передали до правозахисної організації. Вони сподіваються, що другий незалежний адвокат до Богдана зможе пройти.

"Ми все ще не можемо довіряти адвокату окупованої влади. Нам важливо мати адвоката, який зробить справу публічною і буде діяти в інтересах Богдана.

Тим паче, що попередні два правозахисники від окупованої влади вже відмовились від справи мого брата. Це третій адвокат призначений державою, і ми не можемо бути впевнені, що вона не відмовиться також", – пояснила Олександра.