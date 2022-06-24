Де в Україні можна купатися влітку – розповідають у ДСНС

Яна Осадча журналіст
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24 червня 2022

В Україні місцеві органи влади визначили 240 місць відпочинку на водних об’єктах, з них 194 обладнані пляжами.

Про це розповів прес-офіцер Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий під час брифінгу.

Області, які перебували під окупацією, або ті, де велися або продовжуються бойові дії, купальний сезон не розпочали. Йдеться про Київщину, зокрема, про місто Київ, Донеччину, Чернігівщину, Миколаївщину, Одещину та Сумщину.

"Це регіони, де ми наполегливо не рекомендуємо взагалі виходити на відпочинок біля моря чи водойм. Вони можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів", – каже Хорунжий.

 Фото:Dubova/Depositphotos

Там, де купальний сезон відкрили, люди мають знати одне правило – купатися потрібно саме у місцях, визначених військовими адміністраціями та місцевими органами влади.

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"Ці місця обладнані рятувальними постами, очищені, зокрема і дно. Також вони мають бути без швидкої течії та мати пологий спуск у воду", – говорить пресофіцер.

За словами Хорунжого, рятувальники вже очистили від вибухонебезпечних предметів близько 33 га акваторій, найбільша кількість з яких знаходиться у Київській області.

Наразі робота ведеться на Сумщині, Миколаївщині та Запоріжчині.

"Робота під водою важча. Там людина мусить бути не тільки піротехніком, але й водолазом", – каже Хорунжий.




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