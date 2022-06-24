Кілька тисяч дельфінів загинули в Чорному морі через російську агресію – біолог

У Чорному морі масово гинуть дельфіни через бойові дії на півдні України.

Про гибель як мінімум 3 тисяч ссавців повідомляє біолог Іван Русєв.

"Обстеження тільки невеличкої ділянки піщаного пересипу узбережжя Чорного моря у Національному природному парку "Тузлівські лимани" показало наявність загиблих дельфінів", – зазначає біолог.

У Нацпарку "Тузлівські лимани" є чимало загиблих дельфінів. Але через війну немає можливості обстежити усі території.

Ситуація в Чорному морі. Фото: Іван Русєв

Тож цілком ймовірно, що загиблих тварин набагато більше.

"Потужні гідролокатори та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі дельфіни помирають від голоду", – пояснює біолог.

Зі слів біолога, дельфіни не мають можливості спіймати собі рибу. Тому через ослаблення організму активуються інфекційні хвороби й вони гинуть.

Він також звернувся із проханням до всіх небайдужих: надавати будь-яку інформацію про загиблих дельфінів, яких ви бачите на березі моря.

Тобто варто робити фотографії та передавати їх разом з координатами