Кілька тисяч дельфінів загинули в Чорному морі через російську агресію – біолог

У Чорному морі масово гинуть дельфіни через бойові дії на півдні України.
Про гибель як мінімум 3 тисяч ссавців повідомляє біолог Іван Русєв.
"Обстеження тільки невеличкої ділянки піщаного пересипу узбережжя Чорного моря у Національному природному парку "Тузлівські лимани" показало наявність загиблих дельфінів", – зазначає біолог.
У Нацпарку "Тузлівські лимани" є чимало загиблих дельфінів. Але через війну немає можливості обстежити усі території.
|Ситуація в Чорному морі. Фото: Іван Русєв
Тож цілком ймовірно, що загиблих тварин набагато більше.
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"Потужні гідролокатори та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі дельфіни помирають від голоду", – пояснює біолог.
Зі слів біолога, дельфіни не мають можливості спіймати собі рибу. Тому через ослаблення організму активуються інфекційні хвороби й вони гинуть.
Він також звернувся із проханням до всіх небайдужих: надавати будь-яку інформацію про загиблих дельфінів, яких ви бачите на березі моря. Тобто варто робити фотографії та передавати їх разом з координатами.