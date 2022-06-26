Учені знайшли есмінець ВМС США часів Другої світової на рекордній глибині

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 червня 2022

У Тихому океані знайшли американський ескортний есмінець USS Samuel B. Roberts (DE-413) часів Другої світової війни.

Залишки судна лежали на глибині 6895 метрів – це найбільша глибина, на якій будь-коли виявляли кораблі.

"Семмі Бі", як його називають учені, відомий участю в героїчній останній битві з японським флотом у Другій світовій війні, повідомляє BBC.

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Він затонув під час відомої Битви біля Самара у Філіппінському морі в жовтні 1944 року.

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Фото: Caladan Oceanic/EYOS Expeditions

Корабель USS Samuel B. Roberts (DE-413) виявили на дні 22 червня – він був побитий, але вцілілий.

Його знайшов техаський фінансист і пригодошукач Віктор Весково за допомогою глибоководного занурювального апарату Limiting Factor.

У рамках експедиції Весково керував своїм батискафом разом зі спеціалістом із гідролокаторів Джеремі Морізе.

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Дослідники обстежили корабель за допомогою підводних камер. 

Виявилося, що "Семмі Бі" розколовся на дві частини і, судячи з "пом'ятого" вигляду, спочатку врізався у морське дно носом.

На судні є отвори від японських снарядів, а також сліди влучання у кормовій частині, але гарматні башти і частина палуби збереглися.

Битва біля Самара була однією з епізодів легендарної Битви у затоці Лейте, у якій американські військові та союзники перемогли японський імператорський флот.

За словами Весково, хоч "Семмі Бі" і був ескортним есмінцем, але "воював як лінкор". Він зміг знищити кілька ворожих суден, перш ніж потонути.

"Семмі Бі" уразив японські крейсери в упор і стріляв так швидко, що вичерпав свої боєприпаси; доводилося стріляти димовими та освітлювальними снарядами, щоб підпалити японські кораблі, і він продовжував стріляти. 

Надзвичайний акт героїзму. Ті чоловіки з обох сторін билися на смерть", – каже Віктор Весково.

З 224-х членів екіпажу Семюела Робертса 89 – загинули. А 120 уцілілих трималися на рятувальних плотах протягом 50 годин в очікуванні порятунку.

USS Samuel B. Roberts (DE-413) став найглибшим ідентифікованим затонулим кораблем у світі, який знаходили вчені. 

Раніше такий статус мав есмінець USS Johnston (DD-557), який знайшли на глибині 6 469 метрів.

Для порівняння, 98% дна Світового океану має меншу глибину, ніж 6 тисяч метрів, кажуть дослідники.

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