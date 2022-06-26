Учені знайшли есмінець ВМС США часів Другої світової на рекордній глибині

У Тихому океані знайшли американський ескортний есмінець USS Samuel B. Roberts (DE-413) часів Другої світової війни.

Залишки судна лежали на глибині 6895 метрів – це найбільша глибина, на якій будь-коли виявляли кораблі.

"Семмі Бі", як його називають учені, відомий участю в героїчній останній битві з японським флотом у Другій світовій війні, повідомляє BBC.

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Він затонув під час відомої Битви біля Самара у Філіппінському морі в жовтні 1944 року.

Фото: Caladan Oceanic/EYOS Expeditions

Корабель USS Samuel B. Roberts (DE-413) виявили на дні 22 червня – він був побитий, але вцілілий.

Його знайшов техаський фінансист і пригодошукач Віктор Весково за допомогою глибоководного занурювального апарату Limiting Factor.

У рамках експедиції Весково керував своїм батискафом разом зі спеціалістом із гідролокаторів Джеремі Морізе.

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Дослідники обстежили корабель за допомогою підводних камер.

With sonar specialist Jeremie Morizet, I piloted the submersible Limiting Factor to the wreck of the Samuel B. Roberts (DE 413). Resting at 6,895 meters, it is now the deepest shipwreck ever located and surveyed. It was indeed the "destroyer escort that fought like a battleship." pic.twitter.com/VjNVERdTxh — Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 24, 2022

Виявилося, що "Семмі Бі" розколовся на дві частини і, судячи з "пом'ятого" вигляду, спочатку врізався у морське дно носом.

На судні є отвори від японських снарядів, а також сліди влучання у кормовій частині, але гарматні башти і частина палуби збереглися.

Битва біля Самара була однією з епізодів легендарної Битви у затоці Лейте, у якій американські військові та союзники перемогли японський імператорський флот.

Some additional photos from the Sammy B. The bow, the fallen mast, the gap between fore and aft where she was hit by a battleship round, and the aft turret . . . where the brave and mortally wounded GM3 Paul H. Carr died trying to place a final round into the broken breech. pic.twitter.com/3VcZoZyPo3 — Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 25, 2022

За словами Весково, хоч "Семмі Бі" і був ескортним есмінцем, але "воював як лінкор". Він зміг знищити кілька ворожих суден, перш ніж потонути.

"Семмі Бі" уразив японські крейсери в упор і стріляв так швидко, що вичерпав свої боєприпаси; доводилося стріляти димовими та освітлювальними снарядами, щоб підпалити японські кораблі, і він продовжував стріляти.

Надзвичайний акт героїзму. Ті чоловіки з обох сторін билися на смерть", – каже Віктор Весково.

З 224-х членів екіпажу Семюела Робертса 89 – загинули. А 120 уцілілих трималися на рятувальних плотах протягом 50 годин в очікуванні порятунку.

Part of the dive on the Sammy B. It appears her bow hit the seafloor with some force, causing some buckling. Her stern also separated about 5 meters on impact, but the whole wreck was together. This small ship took on the finest of the Japanese Navy, fighting them to the end. pic.twitter.com/fvi6uB0xUQ — Victor Vescovo (@VictorVescovo) June 24, 2022

USS Samuel B. Roberts (DE-413) став найглибшим ідентифікованим затонулим кораблем у світі, який знаходили вчені.

Раніше такий статус мав есмінець USS Johnston (DD-557), який знайшли на глибині 6 469 метрів.

Для порівняння, 98% дна Світового океану має меншу глибину, ніж 6 тисяч метрів, кажуть дослідники.